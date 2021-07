Love Letters from Britain: The Balvenie

- Werbung -

In der Reihe ihrer Liebesbriefe aus Großbritannien, die die BBC in und mit der gleichnamigen Video-Serie verschickt, erscheint neben der englischen The Lakes Distillery (wir wiesen aus dieses Video gestern hin) natürlich auch eine schottische Whisky-Brennerei. Die Wahl fiel hier auf The Balvenie. Brand ambassador Gemma Paterson stellt uns die Brennerei, ihren Single Malt sowie die noch sehr handwerkliche Herstellung des Whiskys vor. Zu sehen sind deshalb auch die traditionellen floor maltings sowie die Küferei der Brennerei. Vorgestellt werden noch Kelsey McKechnie, die sich in ihrer Ausbildung zur Malt Master befindet, sowie David C. Stewart MBE. Der aktuelle Malt Master bei The Balvenie feiert im kommenden September sein 59-jähriges Dienstjubiläum im Unternehmen.

Auf ihrer Website weist die BBC explizit darauf hin, dass der Kurzfilm mit dem Titel ‚Old traditions, new directions‘ von The Balvenie bezahlt und präsentiert wurde. Es handelt sich somit dann um eine Werbefilm im Stil eines Dokumentarfilms. Das etwas länger als vier Minuten lange Video finden Sie auf Youtube sowie im oberen Bereich dieses Posts.