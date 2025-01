Master of Malt: Warum Whiskygenießer die Burns Night feiern

Am 25. Januar ist es wieder einmal soweit: Menschen, die Schottland und den schottischen Lebensstil, darunter natürlich auch Whisky, lieben, feiern die traditionelle Burns Night und damit den schottischen Nationaldichter Robert Burns.

Aber warum ist Robert Burns auch für Whiskyfreunde so wichtig, dass man seinen Geburtstag feiert? Dieser Frage geht das Master of Malt Blog aus UK in einem recht ausführlichen und lesenswerten englischsprachigen Artikel nach. Was haben Whisky, die Burns Night und das Burns Supper miteinander zu tun? Welche Referenzen auf Whisky finden wir in seinem Werk? Welche Rolle spielt Whisky in der Burns Night? Und welche Beziehung hatte Burns zu Whisky?

Ein Teil der Antwort auf die letzte Frage gibt ein Absatz im entsprechenden Kapitel des Artikels:

Burns once worked the farm at Lochlea, now a distillery, but the closest he came to working with whisky was his job as an excise officer. Enforcing tax laws on distilled spirits, this curious contradiction in his life saw him at odds with his often anti-establishment, pro-whisky positions. But his experiences did little to dampen his love for the drink.