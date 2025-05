McConnell’s Irish Whisky mit seltenem Cognac Cask Finish

McConnell’s Irish Whisky stellt mit McConnell’s Cognac Cask Finish ihre neuste Abfüllung vor. Dieser ist ein Blend aus Irish Malt und Irish Grain Whiskeys, der fünf Jahre lang in First-Fill-Bourbonfässern lagerte und anschließend in handverlesenen Cognacfässern reifte.

Cognac-Fass-Finishes sind bei irischem Whiskey äußerst selten. Dies machte für McConnell’s Master Distiller Graeme Millar, der die diese Fässer auswählte, einen Teil des Reizes aus:

“With the Cognac Cask Finish, we wanted to do something that truly sets us apart. Cognac casks aren’t a traditional choice for Irish Whiskey, but that’s exactly why we pursued them. They offer a luxurious sweetness and unexpected depth, layers of soft fruit, gentle spice, and a velvety finish that perfectly complement our blend.”