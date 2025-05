Salud Spirits präsentiert die neueste Edition der 7even Gods of Fortune Serie: Jurojin

Wie von uns bereits kurz berichtet, findet die Serie 7even Gods of Fortune mit der siebten und damit auch letzten Abfüllung Jurojin ihr Ende. Wie seine Vorgänger ist auch Jurojin streng limitiert auf nur 157 Flaschen und ab Ende Juni bei ausgewählten Händlern in Österreich erhältlich. Deutlich detailliertere Information zu diesem 2016 destillierten Single Cask Whisky der japanischen Chichibu Distillery finden Sie in der folgenden Presseaussendung von Salud Spirits:

SALUD SPIRITS PRÄSENTIERT DIE NEUESTE EDITION DER LEGENDÄREN CHICHIBU 7EVEN GODS OF FORTUNE SERIE: „JUROJIN“

Wien, 15. Mai 2025 – Salud Spirits präsentiert die siebte und letzte Edition der exklusiven 7even Gods of Fortune Serie: Jurojin. Diese exklusive Abfüllung symbolisiert das Finale einer einzigartigen Serie von 7 Göttern, die von 2022 bis 2025 veröffentlicht wird und von Whiskykennern und -liebhabern weltweit geschätzt wird.

Die Serie ist eine Hommage an die sieben Glücksgötter der japanischen Mythologie, wobei jede Abfüllung einen Gott symbolisiert. Die neueste Abfüllung, Jurojin, steht für langes Leben, Weisheit und Gesundheit. Jurojin wird oft als alter weiser Mann mit langem weißen Bart dargestellt, der eine Pergamentrolle mit der Weisheit der Welt trägt. Jurojin wird mit dem Wohlergehen und dem Schutz des Lebens in Verbindung gebracht.

Der Whisky

7even Gods of Fortune Edition 7 ist ein Single Cask Whisky, der 2016 destilliert und 2025 mit 63,3% ABV abgefüllt wurde. Der Whisky reifte acht Jahre lang in einem First-Fill-Ex-Bourbon-Fass (#5726) und ist auf weltweit nur 157 Flaschen limitiert.

Diese neueste Veröffentlichung wird durch ein spektakuläres Goodie zu etwas ganz Besonderem. Um was es sich genau handelt, bleibt noch ein Geheimnis, aber glauben Sie uns:

Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Das Design

Die Serie 7even Gods of Fortune wurde in Zusammenarbeit mit dem visionären Digitalkünstler WARBB (Robbin Snijders) entwickelt. Seine farbenfrohen, organischen Designs sind eine visuelle Übersetzung der Mystik, die jeden Gott umgibt. WARBB sagt über seinen Beitrag:

„Als ich von dieser Whisky-Marke gehört habe, war ich sofort begeistert. Für mich ist das die ultimative Möglichkeit, meine Kunst zum Leben zu erwecken. Ich möchte, dass der stolze Besitzer dieser Flasche in eine Welt eintaucht, die ich geschaffen habe, die Welt von WARBB“.

Ichiro Akuto

Möglich wurde diese Serie durch die enge Zusammenarbeit zwischen Salud Spirits und Ichiro Akuto, Master Blender der japanischen Chichibu Distillery und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der japanischen Whiskywelt. Jedes Jahr stellt er speziell für Salud Spirits in den Niederlanden und Österreich eine Auswahl seiner besonderen Einzelfassabfüllungen zur Verfügung.

Neue Wege

Mit dem Abschluss dieser Serie schlägt Salud Spirits nun ein neues Kapitel auf. Unter dem Namen SPIRITS OF SALUD beginnen wir ein neues Abenteuer, ein Abenteuer des Geschmacks, der Erfahrung und des Erzählens der Geschichte hinter der Spirituose! Bleiben Sie gespannt!