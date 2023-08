Neu ab September: Four Roses 135th Anniversary Limited Edition Small Batch Bourbon

Über das Re-Branding der Whiskeys von Four Roses zum 135. Geburtstag der Marke haben wir ja bereits im Juni berichtet – nun gibt es auch den passenden Jubiläumswhisky dazu. Die Destillerie hat gestern die Veröffentlichung des Four Roses 135th Anniversary Limited Edition Small Batch Bourbon für September angekündigt – eine mit 54% vol. Alkoholstärke abgefüllte Jubiläumsedition, die aus Four Roses Whiskeys besteht, die zwischen 12 und 25 Jahre alt sind.

Master Distiller Brent Elliott zu seiner Schöpfung:

“Each of the 12-, 14-, and 16-year-old batches possess individual characteristics that complement each other perfectly. Once the ideal balance of these three batches was achieved, I looked at several other batches of various ages and recipes to add an extra layer of nuance to the blend. Ultimately I selected the 25-year-old OBSV, which melds perfectly with the other batches and adds additional complexity and depth.”