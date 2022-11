Neu bei Kirsch Import: Ausgewählte Single Malts von Rest & Be Thankful und neue Qualitäten von The Single Malts of Scotland

An diesem Dienstag stellt Kirsch Import in den News neue Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Rest & Be Thankful (InchDairnie, Bruichladdich und Port Charlotte), neue Bottlings von The Single Malts of Scotland (unter anderem Caol Ila, Dailuaine, Glen Garioch und weitere) sowie einen Adventskalender vor.

Hier alle Infos, die wir erhalten haben:

Ausgewählte Single Malts von Rest & Be Thankful

Eamon Jones und Aidan Smith von Fox Fitzgerald haben bereits ihr ganzes Arbeitsleben den Premium-Spirituosen gewidmet. Über 30 Jahre Erfahrungsschatz und ein großes Netzwerk ermöglichten ihnen den Start der eigenen Marke. Mit engen Verbindungen zur Whisky-Insel Islay brachten sie 2012 ihre ersten Rest & Be Thankful Single Casks zu Genießern. An diese Anfänge schließen sieben Single Casks der unabhängigen Abfüller an. Zwischen 12 und 20 Jahre lang reiften die nicht-rauchigen Bruichladdich sowie die torfrauchigen Port Charlotte Islay Single Malt Whiskys entweder im Wine Hogshead oder dem klassischen Bourbon Barrel.

Die Brücke zwischen Islay und den Small-Batch-Abfüllungen von Rest & Be Thankful schlägt der Finglassie 2017/2022. Der Lowland Single Malt stammt aus der 2015 eröffneten InchDairnie Distillery. Nördlich von Edinburgh brennt diese mit innovativen Methoden einen fruchtigen, angenehm floral-grasigen Rohbrand – unter dem Namen Finglassie auch aus Torfmalz. In Islay Whisky Casks und Oloroso Sherry Butts kreiert Rest & Be Thankful einen spannenden Whisky mit Torf, Lagerfeuerrauch, Sherry-Orange, Zartbitterschokolade und Müsli.

Finglassie 2017/2022 (InchDairnie) – Peated

Rest & Be Thankful Lowland Single Malt Scotch Whisky

5 Jahre

Dest. 01/2017

Abgef. 09/2022

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Islay Whisky Casks, Oloroso Sherry Butts (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bruichladdich 2002/2022

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

20 Jahre

Dest. 07/2002

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Wine Hogshead

Fassnr.: 531

Flaschen: 231 (insgesamt)

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bruichladdich 2004/2022

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest. 11/2004

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 1433

Flaschen: 154 (insgesamt)

52,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bruichladdich 2006/2022

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest. 11/2004

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Wine Hogshead

Fassnr.: 534

Flaschen: 250 (insgesamt)

60,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bruichladdich 2009/2022

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 09/2009

Abgef. 09/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Wine Hogshead

Fassnr.: 3046

Flaschen: 257 (insgesamt)

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Charlotte 2002/2022 – Peated

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

19 Jahre

Dest. 11/2002

Abgef. 09/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Wine Hogshead

Fassnr.: 1195

Flaschen: 222 (insgesamt)

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Charlotte 2005/2022 – Peated

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest. 10/2005

Abgef. 08/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Wine Hogshead

Fassnr.: 1577

Flaschen: 272 (insgesamt)

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Charlotte 2009/2022 – Peated

Rest & Be Thankful Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 09/2009

Abgef. 09/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 511

Flaschen: 225 (insgesamt)

60,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bis zu 31 Jahre alte Whiskys & ein Whisky-Geschenk: Neue Qualitäten von The Single Malts of Scotland

The Single Malts of Scotland steht synonym für konstant herausragende Abfüllungen. Hinter den Kulissen der Marke aus dem Hause Elixir Distillers ziehen zwei der wohl renommiertesten Whiskyhändler weltweit die Fäden: die Brüder Rajbir Singh und Sukhinder Singh. Zur herausragenden Range der unabhängigen Abfüller gehören u.a. die Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Reserve Casks, deren „parcels“ aus je mindestens zwei Fässern vermählt werden.



Für Parcel No.9 schnürte Elixir Master Blender Oliver Chilton u.a. ein Paket aus sechs Fässern der gefeierten Islay-Brennerei zum Caol Ila 2014/2022. Der schwere Dailuaine 2006-2010-2011/2022 gehört zu den lediglich ca. zwei Prozent der Speyside-Brennerei, die als Single Malt vermarket werden. Als Single Malt ebenfalls eher unbekannt ist der Glen Garioch 2012/2022, gebrannt aus der erstklassigen Gerste um seine Heimatstadt Oldmeldrum. Der intensive Benrinnes 2009/2022 aus fünf Fässern macht das Paket komplett.

Auch in der Reihe A Marriage of Casks beweist der unabhängige Abfüller sein Gespür für Premiumfässer. Aus über viele Jahre gereiften Qualitäten und Raritäten entstehen einzigartige Whsikys in limitierten Auflagen – wie etwa der „mystery malt“ A Speyside Distillery 25 y.o. oder der über drei Dekaden gereifte Glenrothes 31 y.o.



Zudem hat The Single Malts of Scotland tief in den Beständen des Hauses gegraben, um ein Geschenk für anspruchsvolle Genießer zu erschaffen. Der Single Cask Whisky Kalender versammelt unter edel verziertem Deckel 25 Einzelfassabfüllungen aus Schottlands Regionen. Berühmter Single Malt von Laphroaig, gefeierter Highland Malt von Clynelish oder etwa Whisky aus der geschlossenen Brennerei Imperial reiften zwischen 7 und 21 Jahren in verschiedenen Fässern und zeigen Single Malt Scotch in seiner ganzen Vielfalt.

Caol Ila 2014/2022 – Peated

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.9

Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islay

Anzahl der Fässer: 6

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2006-2010-2011/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.9

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2006-2010-2011

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Anzahl der Fässer: 7

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Garioch 2012/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.9

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highland

Anzahl der Fässer: 5

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2009/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.9

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Anzahl der Fässer: 5

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Speyside Distillery 25 y.o.

The Single Malts of Scotland – A Marriage of Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

25 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

52,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 31 y.o.

The Single Malts of Scotland – A Marriage of Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

31 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Single Cask Whisky Kalender

The Single Malts of Scotland

25 x 3 cl Single Casks aus 25 schottischen Destillerien

7-21 Jahre alt, fassstark, weder gefärbt noch kühlfiltriert

Wertige Verpackung in Buchform mit glänzenden Veredelungen

Geschenk für anspruchsvolle Genießer

⌀ 55.7% vol.