Neu bei Kirsch Import: Der letzte Signatory Seasons, Zaubertrank Batch 2 + Neues von Berry Bros. & Rudd und Signatory Vintage

Heute stellt Kirsch Import in einem zweiten Newsletter für diese Woche noch weitere Neuheiten vor:

Manche vermissten schon die Winter Edition 2022 der Signatory Seasons. Diese erscheint nun, und bildet gleichzeit auch das Ende der Serie. Der Whisky-Druid stellt seinen zweiten Zaubertrank vor sowie einen us-amerikanschen Single Malt der Westward Distillers. Von Berry Bros. & Rudd kommen einige sehr interessante Single Cask nach Deutschland. Und von Signatory Vintage gibt es exklusiv für Deutschland einen 18 Jahre alten Glenlivet aus einem First Fill Sherry Butt.

Hier alle Details:

Der letzte Signatory Seasons: Frisches Serien-Finale von den Orkney Islands

Für seinen großen Auftritt hat er sich standesgemäß etwas Zeit gelassen: Der neue Signatory Seasons ist gleichzeitig der letzte. Vor beinahe zehn Jahren sind wir mit dem Ledaig 2004/2014 in die Reihe der Jahreszeiten-Drams gestartet. Über 30 ausgesuchte Single Casks aus dem Holzschatz unseres langjährigen Partners Signatory Vintage haben wir in dieser Zeit exklusiv für unsere Kunden nach Deutschland geholt. Zum Finale mit Fanfare kehren wir auf die Inseln zurück – mit dem 17 Jahre alten Secret Orkney 2005/2023.

Die Winter Edition 2022 kommt bei den hohen Temperaturen gerade recht. Von den nasskalten Orkney Islands im hohen Norden Schottlands bringt der frisch-frostig designte Single Malt Abkühlung. Nach fast zwei Dekaden im First Fill Oloroso Sherry Butt, verbindet er leichten Rauch mit maritimer Frische, Gewürzen, Granatapfel und Orangesorbet. Wem das nicht reicht, dem ist es zu diesem feierlichen Anlass selbst als eingefleischtem Whisky-Fan erlaubt, ausnahmsweise Eiswürfel zu verwenden…

Secret Orkney 2005/2023 – Winter Edition 2022

Signatory Single Cask Seasons

Exclusively bottled for Kirsch Import

17 Jahre

Dest. 07/05/2005

Abgef. 18/04/2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. DRU 17/A63 #6

658 Flaschen

51,9% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Sehr komplex und verwoben mit leichtem Rauch und dunklen Sherry-Früchten. Maritim, leicht salzig und mit Anklängen von Heidekraut. Im Hintergrund Noten von Karamell und Nadelholz.

Gaumen: Zuerst dunkle Trauben, süßer Granatapfel und Anklänge von Orangensorbet. Es folgen eine Spur Rauch und verschiedene Gewürze, abgerundet von Haselnuss, Crème Brûlée und etwas Zimt.

Torf-Zauberkunst & Single-Cask-Magie: Neues aus der Hand des Whisky-Druiden

Zahlreiche Whisky-Fans sind ihm erlegen: dem geschmacklichen Zauber von Torf. Weil sich der unabhängige Abfüller Michel Reick als Whisky-Druide bestens mit Fassmagie auskennt, hat er torfige Funde aus dem Warehouse von Signatory Vintage zu einem Zaubertrank vermählt. „Peat heads“ treffen auch im bereits zweiten Batch seines Blended Malt Scotch Whisky auf deftigen Lagerfeuerrauch, begleitet von würzigem Leder. Süße steuern Rosinen, Honig und Milchschokolade bei.

Die Magie exklusiver Single Casks macht Michel Reick als unabhängiger Abfüller hinter etablierten Marken und Reihen für Genießer zugänglich. Zum Beispiel in der 2020 ins Leben gerufenen Spezialitäten-Serie, die heute um eine neue Abfüllung wächst. Für seinen Whisky Druid Westward 2016/2022 zog es den Druiden in den einstmals wilden Westen, in dem Brennereien wie Westward heute für einheitliche Standards nach schottischem Vorbild sorgen. Der Whiskey der US-Amerikaner aus Oregon ist echter Single Malt aus rein regionaler Gerste.

Für den deutschen Markt sicherte Michel Reick ein sechs Jahre altes Westward-Einzelfass aus American Virgin Oak. Bei knackigen 65,6% vol. Cask Strength bietet das Single Cask ein spannendes Profil aus dunkler Schokolade und würzigen Getreidenoten sowie dunklen Früchten und Lakritz.

Zaubertrank Batch 2

Whisky Druid Blended Malt Scotch Whisky (Signatory Vintage)

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Dezenter Lagerfeuerrauch, dennoch kräftiger als im ersten Batch, verbindet sich mit Leder sowie süß-fruchtigen Noten von Rosinen, Frühlingshonig, Pfirsichkompott sowie zunehmend Milchschokolade.

Gaumen: Lagerfeuerrauch und Fruchtkompott. Insgesamt heller als in der Nase, mit Honig und dezenten Rosinen.

Nachklang: Süß, mittellang und mit feinem Rauch.



Whisky Druid Westward 2016/2022

American Single Malt Whiskey

6 Jahre

Dest. 2016

Abgef. 2023

Herkunft: USA, Oregon

Fasstyp: American Virgin Oak

Fassnr. #427

218 Flaschen

0,7 Liter

65,6% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Kakaopulver und Süßholz werden zunehmend ergänzt von dunklen Früchten und eingelegten Pflaumen.

Gaumen: Bei sehr gut eingebundenem Alkohol zeigt sich eine deutliche Süße mit ein wenig Blockmalz. Dazu stoßen erneut die eingelegten Pflaumen und jetzt deutlich dunkle Schokolade. Zum Ende trocken werdend.

Nachklang: Klare, würzige Getreidenoten, dunkle Schokolade, eine Spur Lakritz und Brombeeren.

Das schmeckt auch King Charles: Bis zu 32 Jahre alte Single Malts

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen: Bereits 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen und ist Lieferant des britischen Königshauses.

Seine Fachkenntnis demonstriert der renommierte Abfüller u.a. mit dem Single Cask Benriach 1991/2023. 32 lange Jahre reifte die Rarität im Bourbon Hogshead. Mit einem komplexen Profil aus Bananenbrot, Leder, Wachs und hellen Früchten ist das Einzelfass ein erlesenes Beispiel für gealterten Speyside Malt.



Als Dessert-Whisky eignet sich die Einzelfassabfüllung Benriach 2010/2023, die zwei Jahre lang im Pedro-Ximénez-Sherryfass veredelt wurde. Kontrastprogramm bietet der charaktervolleArdmore 2012/2023 mit seinem typisch rauchig-würzigen Profil, balanciert durch Keks- und Zitrusnoten.

Benriach 1991/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exceptional Casks

Dest. 1991

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 46507

254 Flaschen

48,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benriach 2010/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Cask, Pedro Ximénez Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 08036

580 Flaschen

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ardmore 2012/2023

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Butt

Fassnr. 6

667 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Wer den Glen Elgin 2013/2023 probiert, fragt sich möglicherweise, wieso Whisky der Brennerei nicht bekannter ist. Die Small-Batch-Abfüllung ist ausdrucksstark, mit Marmelade, hellen Früchten, Crème brûlée und Eichenwürze.

Glen Elgin 2013/2023 – Small Batch No.1

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

851 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vollmundiges für Fortgeschrittene: Der exklusive Signatory Glenlivet 2004/2023

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Aus den mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co., die in den Hallen von Signatory Vintage lagern, haben wir eine exklusive Kostbarkeit für den deutschen Markt geborgen.

Der Glenlivet 2004/2023 stammt aus einer der größten schottischen Brennereien. Mit seiner blumigen, lieblichen Eleganz gilt ihr Single Malt als Inbegriff der Speyside. Signatory Vintage kombinierte den Vorbild-Whisky mit einem dunkelfruchtigen First Fill Sherry Butt und ließ ihn ganze 18 Jahre lang zur Perfektion reifen. Eingefangen wurde diese mit fassstarken 54,6%. vol. in nur 147 Flaschen.

Glenlivet 2004/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

Exclusive for Germany

18 Jahre

Dest. 22/11/2004

Abgef. 31/03/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 901368

147 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert