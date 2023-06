Slyrs mit Sonderedition zum Tag des Deutschen Whiskys

Zum am Samstag stattfinden Tag des Deutschen Whiskys wird im Slyrs Online-Shop eine Sonderedition erhältlich sein. Ab 9.00 Uhr wird Slyrs Single Malt Whisky Single Cask Moscatel Cask Finish erhältlich sein. Hier alle weiteren Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Moscatel Cask Finish

Das Warten hat ein Ende! Pünktlich zum Tag des Deutschen Whiskys am 24. Juni erscheint unsere nächste Sonderedition: SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Moscatel Cask Finish – nur im SLYRS Webshop verfügbar!

Der SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Moscatel Cask Finish wurde 2018 auf traditionelle Art destilliert und lagerte zunächst drei Jahre in einem Fass aus Amerikanischer Weißeiche, anschließend weitere zwei Jahre in einem Fass, in dem zuvor jahrzehntelang traditioneller Moscatel Sherry gelagert wurde. In der Nase treffen florale Süße auf Anklänge von Orangenblüten und Grapefruit. Auf der Zunge folgt ein Zusammenspiel von schönen Weinnoten mit leichter Süße und der Vollmundigkeit von Crème brûlée.

Farbe: Strohgelb

Geruch: Florale Süße, Anklänge von Orangenblüten und Grapefruit treffen auf Caramel, Toffee und dunkle Schokolade

Geschmack: Schöne Weinnote mit leichter Süße und der Vollmundigkeit von Crème brûlée.

Nachklang: Trockenes, florales Finish, begleitet von süßen Holznoten

Limited Edition – Nur im SLYRS Webshop verfügbar! Verkaufsstart: 24. Juni 2023 – 9:00 Uhr