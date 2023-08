Neu bei Kirsch Import: Zwei Adventskalender und Ondjaba aus Namibia

Unabhängig von den momentan vorherrschenden Temperaturen beginnt allmählich die Weihnachtszeit. Denn so langsam finden sich vermehrt Geschenkempfehlungen, so zum Beispiel auch heute in den News von Kirsch Import. Auch in diesem Jahr gibt es die World-Whisky- & Scotch-Adventskalender, für das Weihnachtsfest 2023 allerdings im neuen Design und mit mehr Volumenprozent. Ganz neu im Portfolio bei Kirsch Import ist Namibias erster Whisky Ondjaba. Alle weiteren Details in der Presseinfo, die wir bekommen haben:

Abwechslung für den Advent 2023: World-Whisky- & Scotch-Adventskalender im neuen Design

Alle Jahre wieder? Ja, aber dieses Jahr in völlig neuem Look: Unsere World-Whisky-, Scotch- und Rum-Adventskalender 2023 haben wir nicht nur mit mehr Volumenprozenten als im Vorjahr, sondern auch mit frischen Designs ausgestattet.

Vom Weltwhisky-Entdecker über den eingefleischten Scotch-Fan bis zum Rumliebhaber: Bei unseren Adventskalendern werden alle fündig. Jeweils 24 vorweihnachtliche Freuden verbergen sich in den edlen Magnetboxen – inkl. Nosingglas zur professionellen Verkostung der Advents-Samples. Welche neuen Überraschungen Feinschmeckern den Advent versüßen, können Sie der jeweiligen alphabetischen Auflistung im Shop entnehmen.

Die Neuauflage unseres Whisky-Wonder-World-Adventskalenders zeigt genau, wo es hingeht: einmal rund um die Whisky-Welt. Einladend verpackt führen dieses Jahr 24 Entdecker-Drams von Island nach Indien und von Australien bis Schweden.



Islay Single Malt oder Blended Malt Scotch Whisky, Modern Malt oder etablierter unabhängiger Abfüller: Unser Scotch-Whisky-Adventskalender 2023 überrascht mit winterlicher Landschaft ebenso wie mit 24 ausschließlich in Schottland destillierten und teils limitierten Köstlichkeiten. O du fröhlicher kann es für manche Genießer nicht werden…

Whisky-Wonder-World-Adventskalender

Kirsch Import

Stabile Magnetbox im Koffer-Look

Für Entdecker & Neugierige

Whisk(e)ys von Island bis Indien

Inkl. Nosing-Glas der Isle of Raasay Distillery

24 x 2 cl Whisk(e)y aus unserem internationalen Portfolio

⌀ 45,8% vol.

Scotch-Whisky-Adventskalender

Kirsch Import

Winterliche Geschenkidee für Scotch-Whisky-Fans

Mit Übersichtskarte schottischer Destillerien

Von innovativer Jungbrennerei bis Traditionsabfüller

Inkl. Nosing-Glas der Isle of Raasay Distillery 24 x 2 cl Scotch-Whiskys aus unserem Importmarkenportfolio

⌀ 48,5% vol.

Wenn Elefanten Whisky (aus)machen: Namibias erster Whisky Ondjaba – neu bei Kirsch Import

Keine Kopie schottischer oder irischer Whisk(e)ys, sondern aus ureigenen Zutaten ihrer Wahlheimat etwas ganz Eigenes zu kreieren: Das ist Wolfgang und Esther Koll gelungen. Das deutsche Ehepaar betreibt in Namibia die Erongo Mountain Winery – und stellt auf 1.226 Metern über dem Meeresspiegel den ersten Whisky des afrikanischen Küstenstaates her.

Ondjaba heißt Namibias Whisky-Premiere. Oder: „Elefant“, in der Sprache der Ovambo, der größten Bevölkerungsgruppe Namibias. Das Rüsseltier macht den rauchigen Whisky weltweit einzigartig. Das Korn für Ondjaba wird über Elefantendung geräuchert, der es mit süßem, an Zigarren erinnernden Duft anreichert. Auch typisch für Namibia: Mahangu. Die Hirseart wird bereits seit Jahrtausenden von der einheimischen Bevölkerung angebaut und ist ein Hauptbestandteil von Ondjaba.

Zwei Abfüllungen aus den (Likör-)Weinfässern der Erongo Mountain Winery zählen zur naturbelassenen Range. Der Ondjaba Classic Namibian Triple Grain Whiskey reift intensiv in Rotwein-Barriques. Süßer Rauch, Vanille, Karamell und Wildleder bescherten ihm Gold bei der San Francisco World Spirits Competition 2022.

Den Ondjaba Gravino Cask Finish rundete man mit der Nachreifung in Fässern ab, die zuvor Gravino, den hauseigenen, Portwein ähnlichen Likörwein, enthielten. Wer den Lederkorken entfernt, wird hier neben der charakteristischen Würze und Süße eine üppigen Fruchtnote entdecken.

Ondjaba Classic

Namibian Triple Grain Whiskey

Herkunft: Afrika, Namibia

Fasstyp: Red Wine Barriques

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ondjaba Gravino Cask Finish

Namibian Triple Grain Whiskey

Herkunft: Afrika, Namibia

Fasstyp: Red Wine Barriques, Gravino Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert