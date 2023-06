Neu: Benriach The Forty und Benriach The Forty Octave Cask

Im Oktober des vergangenen Jahres betrat Benriach das Metaversum und launchte ihre auf zehn Sets limitierten NFTs. Diese enthielten je eine Flasche Benriach The Forty und Benriach The Octaves Aged Forty Years, und waren über bei BlockBar.com erhältlich, dem weltweit ersten NFT-Marktplatz für Luxusweine und -spirituosen (wir berichteten).

Im Laufe des Monats werden die beiden Abfüllungen nun auch den normalen Handel erreichen. Benriach The Forty wird in diesem Monat für einen UVP von £3,200 (das wären nicht ganz 3.500 €) im Fachhandel erhältlich sein. Benriach The Forty Octave Cask Matured (limitiert auf 134 Flaschen) erscheint in diesem Monat im weltweiten Reiseeinzelhandel für einen UVP von £3,800.