Neu: Glenmorangie 12yo Amontillado Finish aus der Barrel Select Serie

Die vierte Ausgabe in der Barrel Select Serie der Highland-Destillerie Glenmorangie ist erschienen – der limitierte Glenmorangie 12yo Amontillado Finish. Er reifte acht Jahre lang in amerikanischer Weißeiche, um danach vier Jahre lang in Amontillado Casks nachreifen zu können.

Director of Whisky Creation Dr Bill Lumsden sagt über ihn:

“Aromas of dried fruit and cashews are balanced with peaches, while tastes of clove and ginger contrast wonderfully with orange and lemon. Our fourth Barrel Select Release, Glenmorangie Amontillado Finish, is a delicious treat for any whisky lover.”