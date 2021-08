Neu: Glenmorangie Signet Ristretto, limitiert und exklusiv für den koreanischen Travel Retail

Glenmorangie veröffentlichte in diesem Monat ihre neue Abfüllung Glenmorangie Signet Ristretto. Diese von Schokolade und Kaffee inspirierte Abfüllung ist auf 1.500 Flaschen limitiert und wird exklusiv für den südkoreanischen Reiseeinzelhandel auf der Insel Jeju mit einer UVP von 399$ (ca. 340 €) veröffentlicht. Und wohl auch nur auf der Insel Jeju.

Das Original Glenmorangie Signet erfreut sich in Asien und speziell in Süd-Korea großer Beliebtheit. Im Vergleich zur Orginal-Abfüllung wird Glenmorangie Signet Ristretto aus einem einzigen Schokoladenmalz hergestellt und bietet intensivere und dunklere Schokoladennoten. Begleitung wird die Veröffentlichung dieser Abfüllung von verschiedenen Werbemaßnahmen. Ein spezielles Signet Pop-up Café in der Gallery Lounge im Grand Hyatt Jeju lädt sein Gäste, Glenmorangie Signet und Signet Ristretto zu erleben. Wer nicht die Möglichkeit findet, in diesem Monat noch auch die Insel Jeju zu reisen: Die Website www.signetcafe.com bietet Ihnen die Gelegenheit, mehr über die beiden Signet-Bottlings, das Signet Café sowie den Social Media Contest auf Instagram zu erfahren.