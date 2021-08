PR: Neu von Kirsch Import – Liebhaber-Abfüllungen von Gordon & MacPhail, egehrtes aus den Lowlands und Nassau Single Malt Whisky

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Vier Liebhaber-Abfüllungen von Gordon & MacPhail , exclusively bottled for Kirsch Import

, exclusively bottled for Kirsch Import Das limitierte Daftmill Winter Batch Release

Nassau Single Malt Whisky: Neues in Kooperation mit der Brennerei Habbel

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Bis zu 23 Jahre gereift & exklusiv für Kirsch-Kunden:

Liebhaber-Abfüllungen von Gordon & MacPhail

Die Experten von Gordon & MacPhail veröffentlichen ihre Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen. Whiskys der Reihe Connoisseurs Choice sind dabei von niedrigen Stückzahlen und hoher Nachfrage gekennzeichnet. Die zumeist stark limitierten Bottlings fließen seit Start der Serie im Jahr 1968 in der Regel mit 46% vol. oder in Fassstärke sowie zum Teil mit einem Wood Finish in die formschönen Flaschen des Traditionsunternehmens. Exklusiv für unsere Kunden haben wir 4 fassstarke Single-Cask-Whiskys gesichert.

12 bis 23 Jahre lang gönnte Gordon & MacPhail den Single Malts in Fässern aus den USA und Andalusien. Senior der Runde ist Balblair 1997/2021 – destilliert am Schauplatz des Whisky-Films „Angels‘ Share – Ein Schluck für die Engel“. Die beliebte Fruchtigkeit des Highlanders verbindet sich im Bourbon-Fass mit duftiger Vanille und schwarzem Pfeffer. Den ungetorften Islay Single Malt Scotch Bunnahabhain 1998/2021 charakterisieren nach 22 Jahren im Refill American Hogshead dagegen Honig und tropische Fruchtnoten.

Balblair 1997/2021

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Kirsch Import

23 Jahre

Fässer befüllt in 1997

Abgef. 04/05/2021

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 1880

Batch 21/086

208 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Vanilleschote geht über zu Orangenzesten und weißer Schokolade. Schwarzer Pfeffer bildet die Vorhut für grünen Apfel und Honig. Das Finish ist vollmundig und langanhaltend würzig.

Bunnahabhain 1998/2021

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Kirsch Import

22 Jahre

Fässer befüllt in 1998

Abgef. 04/05/2021

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 5452

Batch 21/085

218 Flaschen

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Intensive Aromen von Honigwaben gehen zu Banane und Zitronenschale über – süße, tropische Fruchtnoten zu Holunderblüten. Das Finish ist vollmundig mit anhaltendem schwarzen Pfeffer.

Glentauchers 1999/2021 durfte 21 lange Jahre im First Fill Sherry Hogshead verbringen. So entfaltet der dunkle Speysider heute bei 54,9% vol. Cask Strength herrlichste Sherry-Aromen mit Kakaopulver, Mandeln und Blutorange.

Auch Rauch-Fans werden fündig: Der vollmundige Single Malt Caol lla 2008/2021 verbindet nach 12-jähriger Reife im Refill Sherry Butt Aromen von Geräuchertem mit rotem Apfel und Zimt.

Glentauchers 1999/2021

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Kirsch Import

21 Jahre

Fässer befüllt in 1999

Abgef. 04/05/2021

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 16603803

Batch 21/083

312 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Intensive Sherry-Aromen verschmelzen mit dunkler Schokolade und Fudge. Eingekochte Rosinen ergänzen Mandeln und die Blutorangenzesten. Das Finish ist lang und vollmundig mit anhaltenden Aromen von Kakaopulver.

Caol lla 2008/2021

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Fässer befüllt in 2008

Abgef. 04/05/2021

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 312059

Batch 21/082

314 Flaschen

57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Aromen von Geräuchertem gehen über zu rotem Apfel und Zimt. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer verbindet sich mit gerösteten Kaffeebohnen. Das Finish ist lang und vollmundig mit anhaltendem Rauch.

Begehrtes aus den Lowlands:

Das limitierte Daftmill Winter Batch Release

Extrem wenig produzierter Single Malt – extrem hohe Nachfrage: Das ist der Single Farm Estate Whisky von Daftmill. Jetzt steht das Daftmill Winter Batch Release 2008 in den Startlöchern. Doppelter Grund zur Freude: Mit 6.000 Flaschen hat die Farm Distillery etwas mehr Flaschen als zuletzt abgefüllt. Basis für den Lowland Single Malt ist Gerste der Sorte Optic, die Francis Cuthbert auf den südlichen Feldern der Farm 2006 geerntet hat. Für die 12-jährige Reifezeit des daraus destillierten Brands wählte die Brennerei 23 First Fill Bourbon Barrels aus. Die vielschichtigen Aromen des limitierten Whiskys erkunden Genießer bei idealer Trinkstärke von 46% vol.

Auf der Daftmill Farm dreht sich eigentlich alles um den Anbau von Braugerste, die Aufzucht von Fleischrindern, um Kartoffeln, Karotten und Brokkoli. Seit 2018 ist der Betrieb der Familie Cuthbert aus Fife in den schottischen Lowlands jedoch fest auf der Whisky-Weltkarte vermerkt: Nach über 12 Jahren Wartezeit brachte Daftmill damals seinen ersten Single Malt auf den Markt. Die Cuthberts produzieren ihren Scotch in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr aus der eigenen Gerste. Gebrannt wird ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.

Daftmill Winter Batch Release 2008/2020

Lowland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 02/2008-04/2008

Abgef. 2020

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

6.000 Flaschen (Europa)

46% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nassau Single Malt Whisky:

Neues in Kooperation mit der Brennerei Habbel

Seit 1878 führt die Familie Habbel ihre Brennerei im nordrheinwestfälischen Sprockhövel. Neben Korn- und Obstbrand hat sich der Familienbetrieb auch mit deutschem Whisky, insbesondere mit der Marke Hillock, einen Namen gemacht. Kaum verwunderlich, denn 1977 brachte die Brennerei Habbel den ersten deutschen Whisky überhaupt auf den Markt. Der über Generationen gepflegten handwerklichen Expertise des Traditionsbetriebs vertrauen auch die Köpfe hinter Nassau Single Malt Whisky. Den eigenen Whisky herzustellen, nahmen sich Peter Nassau und Ferid Pleho nach einer Geschäftsreise durch die USA vor. Jetzt erfreuen sich nicht nur Genießer im Land von Bourbon und Rye mit Whisky made in Germany.

Nassau Single Malt basiert auf ausgewählten Getreidesorten wie dem Wiener und Münchener Malz und wird in der Kupferbrennblase zweifach destilliert. Nach ca. 40-monatiger Reife in mit Jack Daniels vorbelegten Bourbonfässern ist das Ergebnis rund: Noten von Honig und Malz leiten zu einem weichen, langanhaltenden Abgang mit einem Hauch von Rauch über.

Nassau

German Single Malt Whisky

3 Jahre

Fasstyp: Bourbonfässer

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt