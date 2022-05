Neu: Kilbeggan 11 yo Irish Single Malt Whiskey

Limitiert und nur im Reisehandel der Flughäfen Dublin und Cork erhältlich ist Kilbeggans allererster Single Malt Whiskey. Dieser lagerte in ehemaligen Bourbon-Fässer, bevor er abschließend noch in Moscatel-Weinfässern reifte und dann mit 40 % Vol. in die 70 cl Flasche abgefüllt wurde.

Auf dem Bild ist die Angabe ‚Batch 1‘ zu erkennen. Demnach scheint es nicht abwegig, weitere Single Malts der Brennerei Kilbeggan zu erwarten. The moodie davitt report bietet in seinem Artikel auch die offiziellen Tasting Notes und gibt den Verkaufspreis mit 65 US-$ an, was in etwa 60 € wären.