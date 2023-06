Neu: Old Pulteney’s 13 Years Old

Von der Pulteney Distillery aus Wick in den nördlichen Highlands erscheint eine neue Abfüllung im Travel Retail. Old Pulteney’s 13 Years Old, abgefüllt mit 43 % Vol. in eine 1-Liter-Flasche, reifte in Fässern aus amerikanischer Eiche und erhielt ein Finish in spanischen Eichenfässern. Die Abfüllung liefert Noten von Kokosnuss, Zitrusfrüchten, Vanillepudding und kandierten Mandeln, wie The spirit business schreibt.

Old Pulteney’s 13 Years Old ist in den Duty-Free-Läden der Flughäfen des Vereinigten Königreich erhältlich. In den kommenden Monaten wird diese Abfüllung dann auch in Europa eingeführt. Eine unverbindliche Preisempfehlung konnten wir nicht finden. Nachtrag um 9.00 Uhr: The whisky business gibt einen Preis von £65 (etwa 75 €) an.