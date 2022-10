Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie 4x den neuesten Whisky der Zodiac-Serie von Seven Seals: „The Age of Virgo“!

Die Gewinnspiele auf Whiskyexperts erfreuen sich großer Beliebtheit – kein Wunder, kann man doch immer wieder aktuelle, interessante oder kostbare Whiskys gewinnen und damit neue Geschmackswelten entdecken.

In den nächsten zwei Wochen wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, gleich vier Mal einen außergewöhnlichen Tropfen zu gewinnen: Diesmal geht es um den brandneuen „The Age of Virgo“ aus der vielfach preisgekrönten Zodiac-Serie von Seven Seals – und mitmachen können diesmal unsere Leser aus Österreich und Deutschland.

Achtung: Das Gewinnspiel endet am Sonntag, also gleich mitmachen und Chance wahren!

Für die Beantwortung unserer Gewinnfrage ist es hilfreich, die nachfolgenden Informationen zur Serie und zum neuesten Whisky aufmerksam zu lesen – wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Mitmachen und natürlich viel Glück!

Die Zodiacs von Seven Seals

Gibt es etwas vielfältigeres als Sternzeichen? Vom bulligen Stier über die zarte Jungfrau könnten die Charakteristiken eines jeden Sternzeichens nicht unterschiedlicher sein. Daher war es für das Team von Seven Seals klar, dass jeder Zodiac genau dies zeigen soll. Die Seven Seals Zodiac-Linie steht für die unendlich grosse Geschmacksvielfalt und die ausgewogenen, harmonische Aromen der Seven Seals Single Malt Whiskys.

Mittlerweile hat Seven Seals bereits sieben Zodiacs auf den Markt gebracht und freut sich im Dezember mit dem rauchigen «Age of Capricorn» auf den nächsten Zuwachs in der Kollektion.

In der Produktion des Whiskys wird auf die charakterlichen Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens eingegangen und auf den Whisky übertragen. Das Resultat sind schmackhafte, starke, einzigartige Single Malt Whiskys.

Die Seven Seals Zodiacs werden in limitierten Batches von 365 Flaschen abgefüllt.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage verraten, stellen wir Ihnen hier nochmals die beiden Neuzugänge des Jahres 2022 vor:

The Age of Virgo 49,7%

In der Astrologie gelten die im Sternzeichen der Jungfrau geborenen als Perfektionisten, die ein Auge für Schönheit und Ordnung haben. Deshalb passt der in Sauternes Holz veredelte The Age of Virgo auch perfekt zum Sternzeichen der Jungfrau.

Der Seven Seals The Age of Virgo ist in der Nase eine elegante Kombination aus weinigen Noten, roten Beeren, Dörrfeigen und einer Kombination aus Vanille mit Creme Brulee, welche zu einer fruchtigen und blumigen Nase führen. Im Gaumen sind die Beerennoten weiterhin prägnant, jedoch überrascht er mit Zitrusnoten und einem dezenten Geschmack von Vanille und Karamel. Mit seinem sanften, mittellangen Abgang, der von feinen Rohrzuckernoten begleitet wird, zeigt der The Age of Virgo eine perfekte Kombination von Geschmacksnoten, die nur in einem Sauternes Finish zu finden sind.

The Age of Pisces 49,7%

Dieser Single Malt Whisky steht im Sternzeichen der Fische und ist für ein geselliges Zusammensein perfekt. Geheimnisvoll, fantasievoll, fein und mild ist er, aber auch romantisch und inspirierend, wie typisch Fisch- Geborene eben. Genau aus diesem Grund wurde für den Age of Pisces ein spannender Oloroso Sherry Finish gewählt.

Das Resultat? Der fantasievolle «Pisces» ist von Anfang an inspirierend. Angenehm ausbalanciert kommen Aromen von Feigen, getrockneten Früchten und Nüssen zum Vorschein. Der lange einfühlsame Nachklang wird durch dezente Noten von orientalischen Gewürzen, feinen Vanillenoten mit einem Hauch von dunkler Schokolade gekrönt.

Und so gewinnen Sie einen von vier Single Malt Whiskys Seven Seals The Age of Pisces:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie viele Zodiacs gibt es bereits auf dem Markt?

a. fünf

b. sieben

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Seven Seals“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 9. Oktober 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 10. Oktober 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Seven Seals versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland oder Österreich wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Seven Seals“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 9. Oktober 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 10. Oktober 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Seven Seals sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Seven Seals versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team