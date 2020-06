Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie drei Vatertag-Genießersets von Chivas Regal!

Während Deutschland den Vatertag schon gefeiert hat, steht er in anderen Ländern morgen, am Sonntag, noch bevor – aber hey, welches Fest kann man nicht zumindest doppelt feiern?

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Pernod Ricard Österreich verlosen wir daher drei Packages von Chivas Regal mit jeweils einem Blend und schönen Zugaben, mit denen man den Vatertag hervorragend und stilvoll (nach)feiern kann. Drei glückliche Gewinner können sich dann jeweils über eine Flasche Chivas Regal 12yo, Chivas Regal XV oder Chivas Regal 18yo freuen – jeweils mit zwei speziellen Tumblern und einer exklusiven Chivas Regal Tragetasche.

Aber Achtung! Das Gewinnspiel läuft nur mehr heute und morgen – also machen Sie jetzt gleich mit!

Hier sind unsere Preise und jeweils eine Genussidee dazu:

Vatertagspackage Chivas Regal Whisky 12yo „Der Klassische“

Das mindestens 12-jährige Heranreifen in ausgesuchten Eichenfässern und das auf hoher Destillierkunst beruhende dreifache Blending geben dem Chivas Regal 12 yo seinen reichen und fruchtigen Geschmack. Dazu gibt es zwei Tumbler und die Chivas Regal Tragetasche.

Drinkrezept: CHIVAS REGAL 12YO Rob Roy

5cl Chivas 12yo

2,5cl Red Vermouth

1 Dash Angostura Bitters

Garnitur: Orangenzeste

Zubereitung: Zutaten im Rührglas kaltrühren und in einer Cocktailschale straight up servieren.

Vatertagspackage Chivas Regal Whisky XV „Der Weltenbummler”

Chivas Regal XV, der mindestens 15 Jahre reift erhält sein besonderes Finish in Cognac Eichenfässern und dadurch seine fruchtigen Aromen von Birnen vermischt mit Karamell. Auch hier spendiert Pernod Ricard Österreich zwei Tumbler und die Chivas Regal Tragetasche dazu.

Drinkrezept: CHIVAS REGAL XV Bright Light



5cl Chivas Regal XV

5cl naturtrüber Apfelsaft

1cl MONIN Honigsirup

1 Zimstange, 4 Himbeeren

Zubereitung: Zutaten in einem Rührglas kaltrühren und auf einem Eisblock im Tumbler servieren. Mit einer Apfelspirale oder Himbeeren dekorieren.

Vatertagspackage Chivas Regal Whisky 18yo „Der Gentleman”

Chivas Regal 18 yo zeichnet sich durch einen langsamen Reifeprozess, darunter beste Malts aus dem Speyside, unter anderem Strathisla und Longmorn, in Kombination mit den Geheimnissen des Master Blender Colin Scott, aus. Natürlich gibt es auch dazu die Tragetasche von Chivas Regal und zwei Tumbler.

Drinkrezept: CHIVAS REGAL 18YO Sir Winston – Perfect Serve

6cl Chivas Regal 18yo

Im Tumbler mit Eisblock

Dazu getrocknete Marillen, Bitterschokolade oder gebrannte Nüsse

Zigarren-Empfehlung: Pairing mit Davidoff Winston Churchill Toro The Commander.

Und so gewinnen Sie eines der drei Vatertagspackages von Chivas Regal samt Tumblern und Tragetasche:

1. Sagen Sie uns einfach, mit wem Sie Ihren Gewinn genießen wollen, und warum:

2. Schicken Sie uns Ihre Antwort gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Chivas Regal“!

3. BITTE teilen Sie dieses Gewinnspiel auf Ihren sozialen Netzwerken. Ein wenig gute Nachrede kann auch uns nicht schaden ;-). Das Teilen ist nicht verpflichtend, aber es würde uns freuen.

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 14. Juni 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner des Preises und geben sie am 15. Juni 2020 bekannt. Die Gewinne werden danach durch Pernod Ricard Österreich versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „Chivas Regal“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. Juni 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 15. Juni 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Pernod Ricard Österreich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch Pernod Ricard Österreich, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiderbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team