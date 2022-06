Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts den begehrten Springbank 12yo Burgundy Wood 2016 in Fassstärke!

Achtung: Dieses Gewinnspiel läuft nur mehr diese Woche – lassen Sie sich dies Chance nicht entgehen…

Es ist – bis auf eine Einzelfassabfüllung für die USA – unseres Wissens nach der einzige offizielle Springbank, der jemals von der Kult-Brennerei in Campbeltown durchgängig in einem Burgunderfass gereift wurde, und er ist dementsprechend begehrt bei Sanmlern. Und bei Genießern natürlich ebenso: Seine originalen Tasting Notes lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen:

Nase: Dicht und reichhaltig mit Mineralien und Warehouse-Geruch, kombiniert mit Ahornsirup, Speck, Cranberry und roten Johannisbeeren.

Gaumen: Samtig mit gebuttertem, braunem Toast und Schoko-Shortbread, untermalt von sanften Blatt- und Eichennoten.

Finish: Halbtrocken, Lakritze und Minze mit Tanninen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gut. Bei uns können Sie nämlich jetzt den im November 2003 destillierten und im Mai 2016 mit 53,5% vol. fassstark abgefüllten Springbank 12yo Burgundy (mehr Infos auf Whiskybase) gewinnen – wenn Sie Abonnent unseres Newsletters sind oder werden.

Das sind Sie noch nicht? Nun, dann werden Sie das gleich hier – und vergessen Sie nicht, Ihre Anmeldung dann noch mit einem Klick auf den Link in der Mail, die Sie erhalten, zu bestätigen.

Wir wollen mit dieser Aktion noch mehr Whiskyfreunde von den Vorzügen unseres Newsletters überzeugen – so wie bereits bei einem früheren Gewinnspiel, bei dem wir unser Archiv von seltenen und begehrten Abfüllungen geöffnet haben. Darum ist dieses Gewinnspiel ein Dankeschön an alle Menschen, die unseren Newsletter abonniert haben oder abonnieren – und so stets aktuell auf dem Laufenden sind, was Whiskynews betrifft: Wir verlosen diese Flasche EXKLUSIV an Abonnenten unseres Newsletters.

Wichtig: Senden Sie uns dann noch ein Mail mit der Antwort auf die Gewinnfrage unten, und schon sind Sie dabei. Bestehende Abonnenten brauchen überhaupt nur die Frage beantworten.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Freude mit unserem Newsletter!

Und so gewinnen Sie den kostbaren Springbank 12yo Burgundy Wood 2016 53,5% vol.:

Falls Sie noch nicht unseren Newsletter mit täglichen Whiskynews abonniert haben, machen Sie es jetzt hier. Wenn Sie schon Abonnent sind, machen Sie weiter mit Punkt 2. Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage:

In welcher Whiskyregion liegt die Brennerei Springbank?

A) Campbeltown

B) Islay

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Burgundy“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 12. Juni 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 13. Juni 2022 bekannt. Achtung: Die email-Adresse des Gewinners oder der Gewinnerin muss auch ein Abonnement unseres Newsletters besitzen, ansonsten wird neu gezogen!



Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland oder Österreich wohnt, Abonnent unseres Newsletters ist, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Burgundy“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 12. Juni 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 13. Juni 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team