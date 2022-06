Serge verkostet: Drei aus Glenlivet

Heute, am Pfingstmontag, verkostet Serge Valentin auf Whiskyfun drei Abfüllungen aus der Destillerie Glenlivet. Es sind drei Bottlings, die man bei uns so nicht im Handel bekommen kann, weil sie entweder exklusiv in der Scotch Malt Whisky Society abgefüllt wurden oder für Taiwan oder China bestimmt waren – aber interessant zu lesen sind sie immer wieder.

Hier die Bewertungen, die Serge heute in der Verkostung verteilt, und sie sind durchwegs sehr positiv:

Abfüllung Punkte

Glenlivet 14 yo (54.7%, Scotch Malt Whisky Society, The Vaults Exclusive, #2.123, ‚Fragrant, fruity and frolicsome‘, 187 bottles, 2021) 87 Glenlivet 16 yo 2004/2020 (54.7%, OB for Or Sileis Taiwan, First fill sherry butt, cask #16611, 570 bottles) 87 Glenlivet 25 yo 1995/2020 (55.3%, OB for Jack Tar, Selected by LMDW fo China, 2nd fill American oak barrel, cask #9480, 150 bottles) 89

PS: Um einen einen wesentlich einfacher zu bekommenden Glenlivet geht es dann heute Abend bei uns auf Whiskyexperts…