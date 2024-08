O`zapft is: Slyrs mit Oktoberfest Edition 2024

Seit heute um 10 Uhr ist die diesjährige Oktoberfest Edition der Brennerei Slyrs für 93,90 € online bestellbar. Der Slyrs Whisky reifte nach traditioneller Lagerung weitere neun Monate in ausgewählten Bierfässern bayrischer Craft-Brauereien. In diesen lagerten zuvor spezielle Biere mit intensiven, kräftigen Geschmacksnoten. Slyrs Oktoberfest Edition 2024 kam mit 45% Vol. in die Flaschen, die Bestellung dieser Limited Edition ist auf zwei Flaschen pro Person/Haushalt beschränkt.

Tasting Note

Farbe: Goldener Bernstein

Geruch: kandierte Zitrusfrüchte, dunkle Schokolade und geröstete Kaffeebohnen, Note von blumigem Hopfen

Geschmack: ausgewogene Süße, Noten von reifen Äpfeln und Birnen, ein tiefe Malzaroma, das an geröstetes Brot erinnert, mit leichten Nuancen von Karamell und Vanille

Nachklang: harmonische Mischung aus Kräutern und Hopfen, ein feiner, leicht herber Abgang, der an die verschiedenen Bierfässer erinnert