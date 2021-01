Polizei in Alabama nimmt drei Schwarzbrenner fest – konfisziert 1230 Liter Moonshine

Eine Meldung aus Alabama, genauer gesagt aus Russell County, hat uns heute erreicht: Dort hat das Büro des örtlichen Sherriffs nach einer Hausdurchsuchung drei Schwarzbrenner festgenommen, eine 48 Barrel Brennblase sowie über 1200 Liter Moonshine, die Bezeichnung für illegal gebrannten Bourbon New Make, beschlagnahmt.

Die drei Verdächtigten im Alter zwischen 34 und 58 Jahren haben sich wohl nicht nur mit dem illegalen Brennen von Alkohol ein Zubrot verdienen wollen, es wurden im Gebäude an der Rutherford Rd. nahe bei Hurtsboro auch Marihuana und gestohlene Gegenstände wie zwei Autoanhänger und gefälschte Papiere sowie eine Waffe gefunden.

Alle drei Schwarzbrenner sitzen nun im Russell County Jail ein, die Kautionen für das Trio wurden auf Summen zwischen 35.000 und 38.500 Dollar festgelegt.

Moonshining in Alabama hat eine lange Tradition – seit eh und je versuchen die Gesetzeshüter, dieser illegalen Tätigkeit einen Riegel vorzuschieben, allerdings mit mäßigem Erfolg. Wer mehr über die Geschichte des Moonshining in Alabama erfahren will, der sei auf den höchst interessanten englischsprachigen Artikel „Alabama moonshine raids through the decades: 81 years of lawmen battling bootleggers“ auf al.com verwiesen – der auch mit einer Vielzahl von historischen Aufnahmen bebildert ist.