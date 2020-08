PR: Ardbeg präsentiert Traigh Bhan 19 Jahre Batch 2

Committee-Mitglieder und unsere Leser wissen bereits seit einigen Tagen Bescheid, nun gibt es auch die vollständige offizielle Verlautbarung dazu – die nicht nur die Tasting Notes inkludiert, sondern auch die Preis: Für Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 220 Euro, für Österreich und die Schweiz kann der Preis durch regionale Gegebenheiten davon allerdings abweichen.

Hier die offizielle Info von Ardbeg Deutschland zu dem neuen und sicherlich wie immer sehr begehrten Ardbeg Traigh Bhan 19 Years Batch 2:

ARDBEG PRÄSENTIERT TRAIGH BHAN 19 JAHRE BATCH 2

Die zweite Ausgabe der Islay Destillerie-Serie kommt

Islay / München 28. August 2020. Ardbeg veröffentlich ab dem 7. September 2020 die zweite Abfüllung des Ardbeg Traigh Bhan 19 Years Old. Gereift in ehemaligen Bourbon und Oloroso-Sherry-Fässern, ist dieser außergewöhnliche Whisky der Inbegriff eines Ardbegs mit Alters. Die Abfüllung ist nach dem wunderschönen Strand Traigh Bhan (ausgesprochen [träi-wan]) auf Islay benannt, gelegen an der felsigen Küste südwestlich von Port Ellen. Der weiße, weiche Sand dieses atemberaubenden Ortes „singt“ beim Gehen unter den Füßen. Aber so verlockend dieser Strand auch ist, so tückisch kann er sein: Im kristallklaren Wasser der schottischen See lässt zerklüftetes Vulkangestein keinen Platz zum sicheren Baden. Ein Ort wo Ruhe auf Sturm trifft, genau wie dieser Release: In die Nase branden leichte Wellen wie von süßem Holzrauch und Crème-Fraîche-Tarte, mit kräftige Noten von würzigem Fenchel, Sellerie und gerösteten Teeblättern. Am Gaumen wandelt sich ein intensiv- salziges Mundgefühl mit medizinische Noten in Aromen salzigem Erdnusskrokants, rauchiger Ananas und Limettensaft. Noten von Anis liegen über dem Gaumen, bevor reicher Fudge, Birkenteer und Torfrauch wild herabstürzen.

Geschmacksprofil, Chargencode, Symbol und die Unterschrift eines bekannten Ardbeg Teammitglieds ändern sich von Abfüllung zu Abfüllung. Auf dem Etikett des Batch 2 steht diesmal Jackie Thomson, Leiterin des Besucherzentrums. Sie sagt:

„Ein aromatischer, ausgewogener und seltener Whisky: Cremig im Geschmack und rar zum Sammeln, unsere Fans werden ihn genauso lieben wie ich.“

Für Dr. Bill Lumsden, dem Schöpfer dieser Abfüllung, ist sie ein Inbegriff eines Ardbegs mit Alter, er sagt:

„Ein Gleichklang aus Komplexität und Klasse – sehr spannend, ihn mit der im letzten Jahr vorgestellten Erstauflage zu vergleichen.“

Ardbeg Traigh Bhan 19 Years Batch 2 ist mit 46,2 Vol.% Alkohol abgefüllt und in der Woche vom 7. September 2020 auf Ardbeg.com erhältlich, ab dem 14. September auch bei allen Ardbeg Embassies und im ausgewählten Fachhandel, solange der Vorrat reicht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 220€.

ARDBEG TRAIGH BHAN BATCH 2 – VERKOSTUNGSNOTIZ

Die Farbe:

Blasses Gold

An der Nase:

Sanfte Aromen von süßem Holzrauch und Crème-Fraîche-Tarte mit kräftigen Noten von würzigem Fenchel, Sellerie und gerösteten Teeblättern. Darauf folgen verführerische Noten von Holzkohle und leicht angebranntem Toast. Ein Spritzer Wasser setzt einen Hauch von frischer Gischt frei, gefolgt von Eukalyptusöl und Pinie. Schließlich endet diese unwiderstehliche Nase mit einer unverwechselbaren Kopfnote aus Sattelseife und Leder.

Am Gaumen:

Ein intensiv salziges Mundgefühl geht in beruhigende Noten über, gefolgt von gesalzenem Erdnusskrokant, geräucherter Ananas und Limettensaft. Noten von Anis umspülen den Gaumen, bevor reichhaltiger Fudge, Birkenteer und Torfrauch zu Tage treten.

Im Nachhall:

Herzhafte und rauchige Noten treffen sich in einem kräftigen, intensiven und lange andauernden Nachhall