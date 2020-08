The Press & Journal: Macduff Distillery feiert 60. Geburstag (mit historischem Video)

Man kennt die Macduff Distillery in der Speyside als Namen von den unabhängigen Abfüllungen aus ihren Lagern – wenn sie offiziell abfüllt, dann nennt sie ihre Whiskys Glen Deveron. Sie war eine der ersten Brennereien, die nach dem zweiten Weltkrieg erbaut wurden, genauer gesagt im Jahr 1960, und heute steht sie im Besitz von Bacardi. Die offizielle Eröffnung der Brennerei fand am 1. September 1960 statt, und man benutzte dort dampfgeheizte Potstills.

Ein Artikel in The Press & Journal widmet sich der Destillerie und ihrer Geschichte – was ihn aber besonders macht, ist ein knapp vier Minuten langer eingebetteter Film, der in der Zeit der Eröffnung der Destillerie über sie gedreht wurde. In den historischen AUfnshmen sieht man nicht nur die damalige Whiskyproduktion, sondern auch Szenen aus dem Leben der Gegend. Und für Freunde der zeigenössischen Unterhaltunsgmusik ist das Ganze auch mit einer ganz typischen Hammond-Orgel unterlegt. Sehenswert auf jeden Fall – folgen Sie einfach unserem Link.