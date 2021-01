PR: Claxton’s Winter Release – das sind die neuen Abfüllungen

Dank Genuss am Gaumen in Österreich und Pinkernell’s Berlin können wir Ihnen die neuen Abfüllungen vom unabhängigen Abfüller Claxton’s vorstellen – sieben an der Zahl und natürlich alles Single Cask Bottlings in Fassstärke. Die Abfüllungen sind ab sofort in beiden Webshops erhältlich.

Hier alle Details zum Claxton’s Winter Release samt ausführlichen Tasting Notes:

Claxton’s Winter Release – das sind die neuen Abfüllungen

Cameronbridge 1992 – 28 Jahre

Region: Lowlands

Details: Cask Strength 42,2% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem PX Sherry Cask – Cask Nr. 2103-115062 am 10.09.1992 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 214 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Nur soviel – dieser Grain ist einfach nur phänomenal. Die Kombination aus Single Grain, PX Sherry & dem wunderbaren Alter ist wirklich hervorragend & überzeugt selbst Malt-Liebhaber spielend leicht. Wunderbar dunkle, süße Fruchtnoten, getoastetes Holz, wärmende Gewürze & im Finish mit einem zarten Grain-Touch. Gefährlich gut „trinkbar“ 😊 – ein großartiger Christmas Dram.

Caol Ila 2011 – 9 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 57,1% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem 1st Fill Bourbon HHD – Cask Nr. 2708-352168 am 18.03.2011 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 281 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Ein wunderbarer Caol Ila, der mit viel frischen Rauch-Noten, süßem Frucht-Charakter & vor allem – viel Eleganz & Feinheit trotz der üppigen Cask Strength-Prozente zu überzeugen weiß.

Glen Elgin 2006 – 14 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 57,1% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Refill Bourbon HHD – Cask Nr. 2110-802114 am 04.04.2006 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 291 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Ein leichter, wunderbar floraler Glen Elgin mit tollen Noten von saftigen Birnen & frischer Gerste. Ein feiner Malt, der auf elegante Weise die herausragende Qualität der Glen Elgin Spirits zeigt.

Glen Spey 2006 – 14 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 58,2% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Madeira Barrique – Cask Nr. 2105-800379 am 20.09.2006 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 279 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Die erste Abfüllung von Glen Spey, die je von Claxton’s gefüllt wurde – ein frischer, fein fruchtiger & typischer grasiger Glen Spey, der durch die Reifung im Madeira-Barrique zusätzlich wunderbar üppige Noten von Pfirsich, Walnüssen & Haselnüssen aufzeigt.

Inchmurrin 1997 – 23 Jahre

Region: Highlands

Details: Cask Strength 48,3% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Single Bourbon Barrel – Cask Nr. 2107-287, am 18.02.1997 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 192 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Ein großartiger Release 2er Schwesternfässer – wunderbar ausgewogen & harmonisch mit tollen wachsigen Noten & alten Holztönen in der Nase & einem Potpourri an Fruchtsalat am Gaumen. Eine exzellente Abfüllung der Highland Destillerie Loch Lomond.

Linkwood 2008 – 11 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 52,9% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Refill Sherry HHD – Cask Nr. 2109-308320 am 08.12.2008 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 295 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Ein typisch floraler Linkwood, der durch seine Reifung in einem recht aktiven Refill Sherry Cask tolle vielschichtige Noten mit sich bringt. Als würde man einen Spaziergang durch einen „old-fashioned“ Süßigkeiten-Shop machen – voll von Fruchtbonbons & prickelndem Brausepulver.

Lochindaal 2007 – 12 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 55,8% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Chateau Climens Cask – Cask Nr. 2104-23 am 04.12.2007 destilliert, im Winter 2020 abgefüllt, nur 288 Flaschen abgefüllt

Verkostung:

Kurz & knapp – ein Whisky, der seinesgleichen sucht. Ein kräftig rauchiger Bruichladdich, der durch die Reifung in einem französischen Weinfass unglaublich viel Aromen & Kraft mit sich bringt – üppig dunkle Früchte, satter Torf, ölig & leicht medizinischer Charakter & Anklänge von Teeröl, glacierten Kirschen & Tee…großartig!