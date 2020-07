PR: Deliziöse Erscheinung – Inchgower 21 Jahre (whic Amazing Whiskies) jetzt erhältlich

Jetzt ist sie da, die neueste Abfüllung aus der Serie whic Amazing Whiskies – ein Inchgower mit dem reifen Alter von 21 Jahren und Fassstärke von 59,3% Alkoholgehalt.

Und auch über den Geschmack gibt es einiges zu erzählen – das lesen sie in der nachfolgenden Pressemitteilung mit den Tasting Notes von Arne Wesche, Geschäftsführer von whic. In der Pressemitteiluing finden Sie auch die Verlinkung zum Shop, wo der Whisky exklusiv bezogen werden kann:

DELIZIÖSE ERSCHEINUNG! INCHGOWER 21 JAHRE (whic AMAZING WHISKIES)

Die zweite Episode von whics Amazing Whiskies bringt den Beweis, dass sich inmitten der Speyside, auf dem Gelände der Inchgower Distillery, Außergewöhnliches zuträgt. Jahrzehntelang waren es nur Gerüchte. Nun wurden ausführliche Tests und das Sherryfinish abgeschlossen. Nach 21 Jahren kann ein überraschender Fund, ein Fassteil in fabelhafter Fassstärke von 59,3% Vol., der Öffentlichkeit präsentiert werden. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, wurde beim Abfüllen der 186 Flaschen selbstverständlich auf Farbstoffe und Kältefiltration verzichtet.

„Aus dem Glas springen mir zuerst sehr süße, sonnengereifte, exotische Früchte wie saftige Ananas, reife Limetten und Orangen entgegen. Fast fühle ich mich in die Kindheit versetzt. Saure Schnüre mit Apfel Aroma am Nordseehafen. Auch Erinnerungen an eine liebgewonnene Ledertasche und altes Pergament kommen mir in den Sinn.

Die Eindrücke aus der Nase münden am Gaumen in einem Zusammenspiel aus intensiver Süße von Vanille und Milchschokolade mit würzigen Pfeffer- und Eichennoten. Der warme, wunderbar ausgewogene Charakter bleibt im Gedächtnis.“ – Arne Wesche Geschäftsführer whic UG (haftungsbeschränkt)

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Inchgower 21 Jahre ist Episode 2 von whics Amazing Whiskies Serie. Die zweite Abfüllung einer fulminanten 30-teiligen Reihe aus Single Cask Whiskys. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Auffällig, andersartig und außergewöhnlich sind nicht nur die Whiskys, sondern auch das Design. Inspiriert von einer Zeit, in der die Begeisterung für unglaubliche Geschichten noch bis ins Unendliche reichte. In der das Unbekannte und Fantastische die Augen hat leuchten lassen. In der heutigen Zeit, in der alles schneller, größer und lauter sein muss, ist Whisky die ultimative Entschleunigung. Mit einem ironischen Augenzwinkern und extragroßem Tamtam liefert Amazing Whiskies einfach leckeren Whisky.

