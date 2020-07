PR: Simple Sample veröffentlicht 8 Jahre alten Mackmyra aus 1st Fill Oloroso Cask (mit Video)

Einen speziellen Mackmyra hat der unabhängige Abfüller Simple Sample ab sofort im Angebot: Der achtjährige Mackmyra aus dem 1st Fill Oloroso Cask ist nun im Onlineshop von Simple Sample erhältlich – wie immer mit einem 2,5cl-Sample dazu – für 73,01€ für die 0.5l Flasche inkl. Sample und Versand (wie man am Preis erkennt, gibt Simple Sample die Umsatzsteuersenkung an die Kunden weiter.

Hier alle Infos zum Whisky, samt den offiziellen Tasting Notes:

Simple Sample veröffentlicht 8 Jahre alten Mackmyra aus 1st Fill Oloroso Cask

Simple Sample stellt hiermit ihr nächtes Single Cask Bottling vor!

Dieses Mal stammt der Whisky aus Schweden, von der beliebten Destillerie Mackmyra. Dieser Whisky reifte für 8 volle Jahre lang ausschließlich in einem First Fill Oloroso Cask. Das Fass besteht aus europäischer Eiche, welches mit Oloroso Sherry gesättigt wurde bevor das Destillat seinen Weg ins Fass fand.

Herausgekommen sind gerade einmal 45 Flaschen mit einer Fassstärke von 47,3%vol.!

Alle Details zur Abfüllung und viele Hintergrundinformationen gibt es im passenden Vorstellungsvideo, welches auf der Produktseite, dem Youtube-Kanal, auf der offiziellen Facebookseite von Simple Sample und auch hier zu finden ist:

Eckdaten zur Abfüllung:

– Mackmyra Single Cask

– Vollreifung im First Fill Oloroso Cask, nur 30 Liter groß!

– Fassstärke 47,3%vol.

– Nicht gefärbt

– Nicht kühlfiltriert

– 0,5l Flasche, handgraviert

– Limitiert auf gerade einmal 45 Flaschen!

– 73,01€ inkl. 2,5cl Sample (100 ml = 13,91 €) und inkl. Versand – der krumme Preis kommt durch die Umsatzsteuersenkung zustande.

Tasting Notes:

▪ Nase:

Als erstes strömt direkt die Mackmyra-typische Bananennote in die Nase.

Anschließend wird diese wunderbar untermalt von einer intensiven Kirschnote, die sich langsam aber sicher in den Vordergrund schiebt.

Zusammen ergeben die beiden Noten eine schöne Kombination, ja fast wie KiBa-Saft.

Hinzugesellen sich nun Getreidenoten wie Hafer oder Gerste, erinnert nun an ein Müsli mit frisch aufgeschnittenen Bananen und Kirschen.

Langsam kommt eine würzige Eichenholznote zum Vorschein die an Zimt erinnert.

Allgemein sehr komplex.

▪ Geschmack:

Von der Banane ist nun weniger zu spüren, die Kirsche dagegen ist allgegenwärtig.

Starker Antritt mit ausbalancierter Eichenwürze, sehr vollmundig, ölig und cremig.

Nun weckt der Whisky auch Assoziationen zu anderen Früchten wie reife Mandarinen und Orangen, aber auch Litschi und Stachelbeeren finden sich.

Definitiv eine außergewöhnliche Fruchtigkeit.

▪ Abgang:

Mittelang und ausbalanciert.

Schöne Eichenwürze gepaart mit der Fruchtigkeit aus dem Geschmack.

Wieder finden sich leichte Gewürze wie Zimt.

Das Single Cask Bottling gibt es ausschließlich im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben.

Die Lieferung erfolgt, wie immer bei Simple Sample, inklusive 2.5cl Sample und inklusive Versand!