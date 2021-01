PR: Der erste offizielle Whisky für das Wacken Open Air kommt aus Sersheim in Baden-Württemberg

Gestern konnten wir erstmals über den offiziellen Whisky zum Wacken Open Air berichten, heute haben wir eine Presseaussendung der Fessler Mühle, wo der mettermalt Whisy Wacken Edition destilliert wurde, mit einigen weiteren Infos, Hintergründen und Bildern.

Lesen Sie die Hintergrundinfos hier:

Der erste offizielle Whisky für das Wacken Open Air kommt aus Sersheim in Baden-Württemberg

Müllermeister und Seniorchef Gerhard Fessler ließ es sich nicht nehmen mit seinen 98 Jahren die ersten Flaschen für die Wackengründer Thomas Jensen und Holger Hübner selbst von Hand abzufüllen und zu signieren.

Die Fessler Mühle in Sersheim im Landkreis Ludwigsburg feiert in diesem Jahr ihren 625. Geburtstag und zählt mit zu den ältesten Unternehmen im Land. Leider gibt es für die familiäre kleine Mühle in Sersheim an der Metter zumindest im ersten Halbjahr keine Planungssicherheit für irgendwelche Jubiläumsfeiern. Auch von der derzeitigen Pandemie ist die Sersheimer Mühle stark betroffen, viele Geschäftszweige der Mühle wie die Kleinkunstbühne, Events oder der Fitnessbereich sind schon länger behördlich geschlossen.

Aber die drei Müllermeister Gerhard, Wolfgang und Tobias Fessler sind bekannt für Spontanität und Innovationsreichtum, das hat die Mühle bis heute am Leben erhalten.

Wacken in Schleswig-Holstein mit seinen 1840 Einwohnern ist ist bekannt durch das Wacken Open Air, zu dem alljährlich bis zu fünfundsiebzigtausend Heavy Metal Fans aus der ganzen Welt anreisen. Auch dieses Festival musste 2020 ausfallen und wie es in diesem Jahr letztendlich aussieht steht noch in den Sternen. Tobias Fessler ist schon viele Jahre auf dem Wacken Open Air zuhause und nimmt immer mal wieder seinen Vater Wolfgang mit, was sonst unter Vater und Sohn nicht unbedingt üblich ist. Auch Großvater Gerhard verfolgt Wacken im Fernsehen, wenn seine Sprösslinge vor Ort sind. Wolfgang Fessler ist ein Musikfan und hat eine große Musiksammlung in Schellack, sowie Vinyl und hört alles gern, von Zarah Leander über Pur bis Rammstein.

So kam es, dass die beiden den Wackengründer Thomas Jensen kennengelernt haben. Zur Fessler Mühle gehört mit der fesslermill 1396 Destillerie auch eine kleine Whisky-Brennerei, die sich überwiegend auf Whisky und Gin spezialisiert hat und zwischenzeitlich einen hervorragenden Ruf weit über die Landesgrenzen genießt. Wenn man schon nicht feiern kann, dachten sich die drei Müllermeister und Masterdestiller, dann machen wir alle viertel Jahr im Jubiläumsjahr einen besonderen Whisky oder Gin für besondere Anlässe oder Bands.

Für die beiden Wackengründer Thomas Jensen und Holger Hübner war es somit keine Frage der Sersheimer Mühle mit seiner Destillerie die Lizenz für 666 Flaschen und weiteren 600 Flaschen im Jubiläumsjahr zu geben, eine besondere Plattform für das historische Jubiläum der Sersheimer Mühle.

Wolfgang und Tobias Fessler haben natürlich einen besonderen Whisky aus dem Keller geholt. Gelagert in gebrauchten schottischen Whiskyfässern, Weinfässern von Weinbauern der Region und noch in einem gebrauchten Fass von der weltbekannten Destille Laphroaig auf der Islay, Argyll and Bute, Schottland, in dem über 400 Jahre alten Keller der Fessler Mühle. Für das Etikett durften die Sersheimer Whisky-Brenner das aktuelle Wackenlogo für 2021 verwenden.

Die ersten 30 Flaschen werden vom 98 jährigen Gerhard Fessler und Wolfgang sowie Tobias Fessler im Keller von Hand abgefüllt und signiert, Nummer eins und zwei gehen an die Wackengründer, die restlichen signierten Flaschen bekommen besondere Gäste im Jubiläumsjahr. Ab Ende Januar gibt es die Wackenedition offiziell zu kaufen und die Fessler’s hoffen natürlich, dass in diesem Jahr das Wacken Open Air vom 29. Juli bis 31. Juli stattfinden kann, ganz nach dem Motto: See you in Wacken – rain or shine!

Man darf gespannt sein, welche Paten für die anderen Jubiläumswhiskys aus Sersheim das Jahr über zur Verfügung stehen. Eines haben die Sersheimer Whisky- und Ginbrenner schon verraten, eine ganz besondere Serie eines milden Single Malt Whisky für Ladys kommt auch gerade in die Flasche. Infos gibt es unter www.fesslermill.de oder natürlich vor Ort direkt im Mühlenladen der Fessler Mühle in Sersheim. Die Wacken-Abfüllung gibt es im Onlineshop der Fessler Mühle.