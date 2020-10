PR: Der „Fränkische“ Whisky kommt am 28. Oktober – Die neue Signature Edition SIX von St. Kilian

Der sechste Streich, die neue Signature Edition SIX, der St. Kilian Distillers aus Rüdenau kommt ab 28. Oktober in den Handel, und er hat ein Stück fränkische Heimat mehr an und in sich als gewohnt, reifte er doch zum Teil in fränkischen Weinfässern.

Worauf man sich bei ihm geschmacklich freuen darf und was alles über ihn zu erzählen gibt, das lesen Sie in der nachfolgenden Presseinformation:

Der „Fränkische“ Whisky kommt

Die neue Signature Edition SIX von St. Kilian hat viel fränkisches Herzblut und „Terroir“

Rüdenau, Oktober 2020. Die St. Kilian Distillers bringen Ende Oktober ihre mittlerweile sechste Signature Edition auf den Markt. Der neue SIX basiert auf einer milden Rezeptur und kommt als echter „Franke“ daher- sowohl das verwendete Gerstenmalz ist aus Franken, als auch die Fässer vom Weingut Fürst direkt vor der Haustüre.

SPEZIALMALZ AUS OBERFRANKEN IM EINSATZ

Die milde Signature Edition SIX ist eindeutig die bisher „fränkischste“ Whisky-Version aus Rüdenau. Da Whisky bekanntlich nur aus drei Zutaten hergestellt werden darf – nämlich aus Wasser, Gerste und Hefe, beeinflusst die Gerstensorte natürlich maßgeblich das geschmackliche Ergebnis. Aus Bamberg in Oberfranken von der Mälzerei WEYERMANN kommt das besondere Gerstenmalz „Barke“, welches für eine ganz eigene, kernige und sehr „getreidige“ Aromatik sorgt. Die robuste„Barke“-Gerste hat einen größeren Korndurchmesser und zeichnet sich beim Brauen durch einen geschmacksintensiven und ausgeprägten Körper aus, der von einem angenehmen und weichen Mundgefühl begleitet wird. So erhalten wir beim Single Malt eine perfekte Malzaromatik mit ausgeprägten malzig-süßen Noten.

DER SIX DURFTE ZU 30 PROZENT IN REGIONALEN EX- SPÄTBURGUNDER – FÄSSERN REIFEN

Die Fässer des edlen, roten Spätburgunders kommen aus Unter- franken, vom namhaften und überregional bekannten Weingut FÜRST in Bürgstadt am Main. Diese herrliche Gegend mit ihren Weinbergen, dem Maintal und den sanften Hügeln – bekannt als Region „Churfranken“ ist auch die Heimat von St. Kilian. Der SIX ist ein Single Malt Whisky mit echtem „terroir“ und eindeutigem Bezug zur Heimat, auch wenn die zwei weiteren Fass-Komponenten in Form von Rye und Bourbon-Fässern aus den USA kommen. Die Noten vom Rye-Fass unterstreichen dabei besonders gut den getreidigen Charakter des fränkischen Spezialmalzes.

St. Kilian ist nun im vierten Whiskyjahr und ist bekannt und berühmt für seine herausragende Vielfalt und seine ausgefallenen Fass-Sorten. Die neue Signature Edition SIX ist ein weiteres geschmackliches Statement – und sogar eines mit fränkischem Hintergrund und absolut einen Versuch wert.

INFORMATIONEN ZUR S IGNATURE EDITION S IX

Der neue Single Malt ist wie auch sein Vorgänger FIVE wieder ein milder Whisky, der mit seinen 47,5 % Alkoholgehalt bislang eine der leichtesten Single Malt Editionen ist.

Destilliert wurde er in den Jahren 2016 und 2017 und abgefüllt in die original Pot-Still Flaschen von St. Kilian im Oktober 2020.

FASS- ZUSAMMENSETZUNG

30% ex-Spätburgunder

Paul Fürst, Bürgstadt, 228l Burgunder Fässer, French Oak

25% ex-Bourbon

Old Forester, USA, 190l American Standard Barrel, American White Oak

45% ex-Rye

Early Times, USA, 190l American Standard Barrel, American White Oak

TASTING NOTES

AUSSEHEN gelbes Gold GERUCH feine Gerbsäure, reife Trauben GESCHMACK im Antritt eine feine Süße gefolgt von Weinaromen sowie Aromen von Getreide NACHKLANG feine Würze, süß, trocken und langanhaltend

AB 28 . OKTOBER 2020 VERFÜGBAR

Der Single Malt Whisky Signature Edition SIX ist ab 28. Oktober 2020 für 39,90 € (0,5 Liter in der original Pot-Still-Flasche) im St. Kilian Online-Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

Er wurde auch als Miniatur in der 0, 05-Literflasche abgefüllt. Seine Auflage ist limitiert auf 6.530 Flaschen (0,5 l).

Hier geht es zum St. Kilian Online Shop