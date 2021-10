PR: Der neue Highland Park 15 Year Old Viking Heart

Im März dieses Jahres sind die Etiketten dieses Whiskys zum ersten Mal in der TTB-Datenbank erschienen, im September konnten wir Ihnen schon genauere Infos anlässlich seines Erscheinens in Deutschland zu ihm geben – und nun dürfen wir Ihnen den Highland Park 15 Year Old Viking Heart offiziell vorstellen. Der neue Whisky in der attraktiven Keramikflasche von Wade Ceramics aus Großbritannien ist seit Ende September im Handel verfügbar – hier finden Sie nun die offizielle Presseaussendung und die Tasting Notes dazu:

HIGHLAND PARK 15 YEAR OLD VIKING HEART

Highland Park präsentiert einen neuen 15 Jahre alten Single Malt – mit Aromen von karamellisierter Ananas, Zimtsplittern und Vanillebiskuit

Frankfurt, im Oktober 2021 – Die auf der schottischen Insel Orkney ansässige Destillerie Highland Park präsentiert einen neuen 15 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky. Die außergewöhnliche Keramikflasche mit starken Prägungen wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Spezialisten Wade Ceramics aus Großbritannien kreiert. Die Inspiration dazu lieferten alte Tongefäße, in denen der Whisky vor ein- bis zweihundert Jahren gelagert wurde. – Highland Park 15 Year Old Viking Heart ist seit dem 23. September 2021 im deutschen Fachhandel erhältlich.

Highland Park 15 Year Old Viking Heart reifte 15 Jahre in von Highland Park Master Distiller Gordon Motion sorgfältig ausgewählten Fässern. Ein hoher Anteil an sherryaromatisierten First-Fill-Fässern aus europäischer Eiche sorgt für eine warme, trocken-würzige Note, harmonisch ergänzt durch Noten von Vanille und Crème Brulée aus First-Fill-Sherry-Eichenfässern aus amerikanischer Eiche. Ein geringer Anteil an Refill-Fässern lässt den sanften Heidetorf und den leicht fruchtigen Charakter durchschimmern, der die einzigartige DNA von Highland Park Whisky ausmacht.

„Die geschmackliche Vielfalt ist das Ergebnis unseres Beharrens auf speziellen Sherryfässern. Noten von Vanille und Zitrusfrüchten geben den Ton an und verbinden sich mit einzigartig duftendem Torf sowie einem cremigen für Highland Park typischen Mundgefühl. Es ist diese handverlesene Auswahl hochwertiger First-Fill- und Refill-Fässer, die Highland Park 15 Year Old seine satte, zu 100 % natürliche Farbe verleiht. Durch die Abfüllung mit 44 % vol. werden jene Komponenten umso mehr erhalten, die im Whisky für mehr Körper und ein einzigartiges Mundgefühl sorgen.“ Master Distiller Gordon Motion.

Highland Park 15 Year Old Viking Heart Tasting Notes:

FARBE:

Leicht golden

AROMA:

Verkohlte Zimtsplitter, milder Rauch von Orkneys einzigartigem Heidetorf

GESCHMACK:

Warmer Vanillebiskuit, sonnengeküsste Zitronenschale, frische Ananas und reichhaltiger Heidehonig

NACHKLANG:

Komplex und reichhaltig mit sanftem aromatischen Torfrauch

ALKOHOLGEHALT:

44 %

GEBINDE:

0,7 l

Erhältlich im deutschen Fachhandel.

