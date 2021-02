PR: Die Bowmore® Timeless-Serie – eine neue limitierte Edition feiert das Vermächtnis der Zeit

Gestern konnten wir ja schon einige Informationen über die neuen Whiskys von Bowmore in der Timeless-Serie mit Ihnen teilen – nun hat uns auch die offizielle Pressemitteilung zum Bowmore 27yo erreicht, der – im Gegensatz zum nur im Travel Retail erhältlichen Bowmore 31yo – im Handel erhältlich ist.

Hier also die ausführliche Information und das Pressematerial, sowie eine Verlinkung zu einem Kurzfilm des französischen Regisseurs und Filmkünstlers Thomas Vanz, der zum Erscheinen des Bowmore 27yo entstanden ist. Von uns gibt es in Kürze dann auch unsere eigenen Verkostungsnotizen zu beiden Abfüllungen:

DIE BOWMORE® TIMELESS- SERIE

EINE NEUE LIMITIERTE EDITION FEIERT DAS VERMÄCHTNIS DER ZEIT

Gewürdigt in einer faszinierenden Zusammenarbeit mit dem Filmkünstler Thomas Vanz

Frankfurt, im Februar 2021 – Bowmore® Islay Single Malt Scotch Whisky stellt im Rahmen der neu lancierten Bowmore Timeless Serie von Whiskys mit außergewöhnlicher Reifezeit ein weiteres Highlight vor: Bowmore Timeless 27 Jahre. Ein wunderbares Meisterwerk, charaktervoll gereift und von der Zeit vollendet.

Inmitten der herben Schönheit von Islay fängt die Bowmore Destillerie seit mehr als 240 Jahren die Essenz dieser abgelegenen Insel ein. In jedem Tropfen Bowmore Single Malt Whisky steckt die Kraft einer in Jahrhunderten gereiften Tradition und einer über Generationen weitergetragenen Expertise. Ein unvergleichliches Erbe – geprägt von der Vergangenheit, ein einzigartiger Genuss in der Gegenwart.

Die neu lancierte Bowmore Timeless-Serie spiegelt dieses Vermächtnis wider und feiert zugleich die zeitlose Faszination von Bowmore. Hingabe, Geduld, Enthusiasmus und eine unerschütterliche Liebe zum Detail lassen einen der anspruchsvollsten und begehrtesten Single Malt Whiskys entstehen – mit einem ausgewogenen Aroma von Rauch, exotischen Früchten und Meersalz.

Bowmore Timeless 27 Jahre reifte 15 Jahre lang sorgsam in ehemaligen Sherry- und Bourbonfässern. Anschließend wurde er für weitere 12 Jahre in First-Fill Oloroso Sherry Butts gelagert, bis er zu dem einzigartigen Single Malt wurde, der er heute ist. Er wurde in Fassstärke abgefüllt, jede Flasche wurde einzeln nummeriert. Dieser außergewöhnliche Single Malt Whisky bietet neben dem unverwechselbaren Bowmore Charakter ein fruchtiges Aroma, kombiniert mit starkem Oloroso-Einfluss sowie Noten von frischem Leder, Tabak und Bienenwachs. Weltweit sind nur 3.000 Flaschen des Bowmore Timeless 27 Jahre erhältlich.

„Der Schlüssel zum exquisiten Charakter der Bowmore Timeless-Serie liegt in der sorgfältigen Auswahl der richtigen Fässer zur richtigen Zeit“, erklärt Master-Blender Ron Welsh. „Auf diese Weise können wir den perfekten Reifegrad des Whiskys bestimmen und entscheiden, ob er bereits auf seinem Höhepunkt ist oder er seinen Charakter noch ein bisschen weiterentwickeln sollte. Diese Balance ist entscheidend für die Exzellenz unserer Whiskys. Nur durch diese Sorgfalt können wir jenes Optimum sicherstellen, das ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis verspricht.“

Unverwechselbar präsentiert sich auch die Verpackung der Bowmore Timeless-Serie. Das Design der schwarzen Box ist einer klassischen Sanduhr nachempfunden. Im Inneren befindet sich nicht nur die Flasche, sondern auch eine Sanduhr. Die Sandkörner benötigen drei Minuten, um in den unteren Teil zu rieseln. Ebenso viel Zeit sollte dem Meisterwerk zur vollen Entfaltung seiner Aromen gegeben werden, bevor man diesen außergewöhnlichen Whisky genießt. Schließlich brauchte er Jahrzehnte, um vollkommen zu werden.

Um die Premiere der Bowmore Timeless-Serie gebührend zu feiern, entstand in Zusammenarbeit mit dem französischen Regisseur und Filmkünstler Thomas Vanz eine außergewöhnliche Hommage an die Herstellung des legendären Bowmore Whisky. In seinen künstlerischen Arbeiten visualisiert der von Astrophysik und Kosmos faszinierte Künstler in atemberaubenden makroskopischen Bildern die explosive Geburt und den Tod von Sternen und Galaxien. In dem beeindruckenden Kurzfilm über die Bowmore Timeless-Serie geht es um die Magie der Zeit und die Verbindung von Kunst und Expertise. In Momenten von atemberauben- der Schönheit illustriert der Film die Entstehung des Bowmore Timeless Single Malt Whisky, abstrakt und fesselnd zugleich. Bei seinem eigenen Besuch auf Islay erkundete Thomas Vanz die Torfmoore, die keimende Gerste, das Wasser aus Loch Indaal und den Destillationsprozess. Für die Darstellung im Film arbeitete der Künstler mit Spezialeffekten, die er rein physisch mithilfe von Tinten, Pigmenten und vielen anderen chemischen Produkten kreierte. Jedes Element im Bowmore Herstellungsprozess wurde neu interpretiert, mit Musik unterlegt und – wie der Whisky selbst – zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk komponiert.

„Die Kunst der Whisky-Herstellung ist faszinierend. Der ganze Prozess lieferte mir ein üppiges Füllhorn lebendiger Inspirationen, um meine eigene einzigartige Interpretation zu kreieren“, kommentiert Filmemacher Thomas Vanz die Zusammenarbeit. „Ich konzentrierte mich dabei darauf, eine leuchtende Galaxie wunderschöner den Herstellungsprozess repräsentierender Bilder einzufangen – eine atemberaubende Vielfalt komplexer Farbspiele und vielschichtiger Bewegungsabläufe. Das ist meine ganz eigene Interpretation des Bowmore Universums. Der Anfang, aus dem sich der unverwechselbare Charakter entwickelt. Die Arbeit für einen Single Malt Whisky mit dieser bemerkenswerten Herkunft und einem derart außergewöhnlichen Vermächtnis stellte auch für mich eine Premiere dar. Ich habe es sehr genossen, die Einzigartigkeit von Bowmore auf meine persönliche Art und Weise zu erkunden.“

TASTING NOTES:

Bowmore Timeless 27 Jahre

Limitierte Edition – nur 3.000 Flaschen weltweit

Farbe: Aroma:

Geschmack:

Nachklang: Alkoholgehalt:

Dunkelgold

Fruchtige, gekochte Pflaumen und Zwetschgenmarmelade. Noten von Korinthen, Rosinen und Sultaninen mit starkem Oloroso-Einfluss. Sahnekaramell, Ahornsirup und Lakritz mit gegrillter Orangenschale und geräuchertem Seegras.

Süß mit Kastanienhonig und intensivem Bienenwachs. Frisches Leder und Tabak von Montecristo-Zigarren, geröstete Kaffeebohnen, dunkle Schokolade mit Anklängen von Eichenholznoten.

Langer Nachklang mit duftenden Noten von angebranntem Holz, Trockenfrüchten und einem Hauch von Weihrauch. 52,7% Cask Strength

Entdecken Sie die Welt von Bowmore, lassen Sie sich von der Timeless-Serie faszinieren, und treten Sie mit dem Künstler Thomas Vanz in Kontakt. Direkt auf http://bowmore.com/Timeless