Neu von Bowmore: Bowmore Timeless 31yo (GTR) und Bowmore Timeless 27yo

Zweri neue Whiskys wurden von der Islay-Destillerie Bowmore angekündigt, einer davon, der Bowmore Timeless 31yo, exklusiv für den Global Travel Retail, der zweite, der Bowmore Timeless 27yo, für den Fachhandel. Bevor beide in den nächsten Tagen mit einer offiziellen deutschsprachigen Pressemitteilung vorgestellt werden, haben wir hier schon die ersten Fakten für Sie zusammengetragen:

Der Bowmore Timeless 31yo ist das neueste Mitglied der Timeless-Range. 29 Jahre lang durfte er zunöchst in ex-Bourbonfässern reifen, bevor er dann für die restlichen zwei Jahre seiner Reifezeit in mit Matusalem Sherry präparierte Fässer kam. Er soll die für Bowmore typische Balance zwischen Rauch, exotischen Früchten und der maritimen Note in sich tragen. Dazu kommen florale Noten, Honig und Vanille sowie ein Hauch Pfefferminze.

Präsentiert werden die Flaschen (Auflage: 3000 Stück, 45,5% vol.) in einer in Form eines Stundenglases gestalteten Box, in der neben der schlicht, aber sehr schön gestalteten Flasche auch ein solches Stundenglas zu finden ist. Es soll für den Genießer jene drei Minuten, die man sich für die Nase Zeit nehmen soll, visualisieren. Erst danach sollte man den ersten Schluck probieren.

Der zweite im Bunde ist der für den ausgewählten Fachhandel vorgestellte Bowmore Timeless 27yo. Auch er kommt jetzt auf den Markt, in vergleichbarer Ausstattung. Er reifte zunächst 15 Jahre in Sherry- und ex-Bourbonfässern, bevor er für 12 Jahre in first fill Oloroso Sherryfässer gelegt wurde. Danach wurde er mit Fassstärke (52,7% vol.) abgefüllt und zeigt, zu den typischen Bowmore-Noten, auch frisches Leder, Tabak und Bienenwachs sowie fruchtige Anklänge und Sherrynoten. Für ihn können wir den Verkaufspreis in UK nennen: 1500 Pfund wird man für ihn auf den Tisch legen müssen. Auch er ist auf 3000 Flaschen limitiert.

Mehr zu den beiden Abfüllungen in Kürze durch die offizielle deutschsprachige Pressemitteilung.