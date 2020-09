PR: Genuss am Gaumen mit sieben neuen Abfüllungen von The Single Cask aus London

Eine Reihe neuer Abfüllungen von The Single Cask gibt es vom österreichischen Importeur Genuss am Gaumen in Vorarlberg zu berichten. Sieben neue Einzelfassabfüllungen sind es diesmal, und zu allen davon haben wir Beschreibungen und Tasting Notes erhalten.

Die Abfüllungen sind in Österreich exklusiv im (Web)shop von Genuss am Gaumen erhältlich:

Sieben neue Abfüllungen von The Single Cask bei Genuss am Gaumen

Die neuesten Bottlings sind eingetroffen – hier die Informationen im Detail:

Ben Nevis 1999 – 20 Jahre

Region: Highlands

Details: Cask Strength 53% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Hogshead – Cask Nr. 170

am 13.05.1999 destilliert, am 26.02.2020 abgefüllt

nur 274 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

in der Nase süße Malznoten mit spritziger Limette & gerösteten Nüssen, am Gaumen zart getoastete Eiche mit Anklängen von Vanille & Gewürzen, zudem etwas Butter-Aromen & mehr von der spritzigen Zitrus-Note, langes & fein wärmendes Finish mit Orangen & Holz-Würze

Benrinnes 2009 – 10 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 58,4% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Hogshead – Cask Nr. 302110

am 26.02.2009 destilliert, am 22.08.2019 abgefüllt

nur 324 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

süßes Malz und knackige grüne Äpfel in der Nase, gefolgt von Walnüssen, die mit neuen Holzbrettern geknackt werden, am Gaumen sanft wärmend mit Noten von Zimt, Muskat & schwarzem Pfeffer, welche über Gerstenmalz, reifen Äpfeln & saftigen Trauben gestreut werden, rundes & mittleres Finish mit grünen Trauben, Walnüssen & Eiche bis zum Schluss

Glen Garioch 2011 – 8 Jahre

Region: Highlands

Details: Cask Strength 62,4% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Hogshead – Cask Nr. 1335

am 25.04.2011 destilliert, am 26.04.2019 abgefüllt

nur 220 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

in der Nase üppige Vanille mit Noten von Ananas & Bananen, am Gaumen fruchtiges Malz & frisch gebackenes Brot mit einem Hauch Butter, gefolgt von einem Touch Muskat, fein wärmendes Finish mit zarten Noten von Rosinen & Mandeln

Glen Moray 2007 – 11 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 61,4% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Hogshead – Cask Nr. 5742

am 22.11.2007 destilliert, am 17.04.2019 abgefüllt

nur 208 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

intensive Nase mit Noten von gemälzter Gerste, Creme Brûlée & cremiges Karamell, am Gaumen wärmend & vielschichtig – abermals tolle Gersten-Noten, getoastete Eiche, viel Vanille, geröstete Nüsse & abermals zähes Karamell, anhaltendes trockenes Finish, das noch lange zu begeistern weiß

Mannochmore 2009 – 10 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 55,3% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Refill Bourbon HHD – Cask Nr. 1387

am 11.02.2009 destilliert, am 06.08.2019 abgefüllt

nur 278 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

wunderschöne florale Nase mit süßen Malznoten & tollen Fass-Einflüssen in Form von Zimt & Vanille, am Gaumen abermals süßes Malz in Kombination mit Zimt & Vanille mit floralen Anklängen, gefolgt von etwas grünem Tee, Zitrus, Lavendel & zerstoßenem schwarzen Pfeffer, im Finish zeigen sich mehr Fass-Noten – Eiche, Vanille, schwarzer Pfeffer mit abermals etwas Zitrus & Lavendel

Strathclyde 1993 – 26 Jahre

Region: Lowlands

Details: Cask Strength 55,3% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Barrel – Cask Nr. 243368

am 17.08.1993 destilliert, am 25.02.2020 abgefüllt

nur 191 Flaschen abgefüllt

Serie: The Single Cask

Verkostung:

tolle Noten von Weizen, Eiche, Vanille, weißem Pfeffer, Popcorn, Mandeln & Orange & Zimt in der Nase, am Gaumen sehr körperreich mit abermals Noten von Mandeln, weißem Pfeffer, Eiche, Vanille & Popcorn mit einer zarten Zitrus-Note & etwas Zimt, mittleres & sehr angenehmes Finish mit den sich wiederholenden, zuvor gezeigten Noten

Und noch zusätzlich von Torsten Zimmermann – bei The Single Cask…

Caol Ila 2007 – 13 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 54,4% Vol., 0,7 l

Lagerung: in 1 Bourbon Hogshead – Cask Nr. 302477

am 28.02.2007 destilliert, am 13.03.2020 abgefüllt

nur 284 Flaschen abgefüllt

Serie: Scotch & Tattoos – Torsten Paul Whisky Co.

Verkostung:

ein wunderbarer Caol Ila von Torsten Zimmermann (The Single Cask), der unter Scotch & Tattoos sein eigenes Label startet – aromenreich & intensiv mit einem wahrlichen Fruchtkompott & delikatem Rauch in der Nase, am Gaumen üppig Torf & viel Zitrus zu Beginn, dann fein süße Noten von Frischgebackenem, lang anhaltendes Finish mit Gerste, geräuchertem Speck & abermals etwas Zitrus