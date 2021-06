PR: Glenglassaugh Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

deinwhisky.de stellt heute wieder eine besondere und exklusive Abfüllung vor. Der Single Malt kommt aus der Highland-Brennerei Glenglassaugh, durfte 9 Jahre in einem Pedro Ximenez Sherry Puncheon reifen und ist in Fassstärke abgefüllt.

Alle weiteren Informationen zu diesem Bottling finden Sie in der Presseaussendung:

Glenglassaugh Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Liebe Whiskyfreunde,

heute dürfen wir Ihnen wieder ein echtes Highlight präsentieren!

Exklusiv für deinwhisky.de wurde dieser herrliche Glenglassaugh Single Malt aus einem einzelnen Pedro Ximenez Sherry Puncheon abgefüllt. Der Whisky wurde am 02.02.2012 destilliert und reifte über 9 Jahre in den Lagerhäusern der beliebten Highland Brennerei, bis er am 20.03.2021 auf insgesamt 677 Flaschen in natürlicher Fassstärke mit 58,3% vol. abgefüllt wurde. Lassen Sie sich verführen von der dunklen kupfer-goldenen Farbe und einer tollen Kombination aus süß-fruchtigen sowie mineralischen Küsten-Aromen gepaart mit gesalzenem Karamell, Honig, Sandelholz und Bienenwachs.

Eine tolle Gelegenheit sich eines der seltenen Single Casks dieser Brennerei zu sichern!

Aroma: Trockenfrüchte und kandierte Ananas mit Sandelholz, Honig und geölter Eiche

Geschmack: gesalzenes Karamell und Bienenwachs mit Schokolade, Ananas und anhaltenden mineralischen Noten

Die Abfüllung gibt es ab sofort bei deinwhisky.de unter:

https://www.deinwhisky.de/exklusiv/

Liebe Grüße

Das Team von deinwhisky.de