PR: The Macallan 1949 50 years old Millennium bei Online-Auktion auf Catawiki zu ersteigern

Auf eine ganz besondere Auktion weist uns die Online-Auktionsplattform Catawiki. Noch bis Montag, den 21. Juni läuft die Versteigerung einer Flasche The Macallan 1949 50 years old Millennium. Alle weiteren Information zu dieser seltenen und raren Abfüllung sowie zur Auktion finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

The Macallan 1949 50 years old Millennium bei Online-Auktion auf Catawiki zu ersteigern

Am Montag, den 21. Juni wird ein ganz besonderer Whisky unter dem Hammer der Online-Auktionsplattform Catawiki landen: Der 50 Jahre alte The Macallan 1949 50 years old Millennium aus dem Jahr 1949. Bisher wurden bereits 70.000 Euro für die Flasche geboten. Die Whisky-Experten von Catawiki erwarten, dass der finale Preis bei circa 100.000 Euro liegen wird.

Foto: Catawiki

Dieser edle Whisky gehört zu den ältesten Jahrgängen von The Macallan und wurde ausschließlich in drei Sherry-Fässern herangereift. Der Single Malt Whisky von der Brennerei Macallan wird in einem bescheidenen Dekanter und einer geschmackvollen Holzkiste präsentiert. Der 1949er Macallan wurde 2005 durch den ersten von sechs Lalique Dekantern abgelöst. Das vollständige Set mit dem Namen “The Macallan Lalique Six Pillars collection” wurde 2016 fertiggestellt. Ein Jahr später wurde ein komplettes Set versteigert und erzielte knapp eine Million US-Dollar. Lange bevor die Macallan-Preise in den Jahren 2018 bis 2021 deutlich stiegen.

Foto: Catawiki

Geschmacklich soll der Whisky an Weihnachten erinnern. Dafür sorgen die Geschmacksnoten von Nelken, Koriander und Orangenschale. Ganz untypisch für The Macallan hat dieser Speyside Whisky einen torfigen Unterton kombiniert mit einem Hauch von Trockenfrüchten und dunkler Schokolade. Mit einem erfrischenden Zitrus-Finish gilt dieser in Fassstärke dekantierte Whisky als einer der besten Single Malts von The Macallan.

„Diese Flasche kann als letzte Macallan der “alten Schule” bezeichnet werden,“ so Jeroen Koetsier, Catawiki-Experte für Whisky.

„Kenner bezeichnen den Whisky als ganz besonderes Juwel. Er soll der speziellste gealterte Macallan Whisky sein, der jemals abgefüllt wurde. Dieser Macallan spielt in einer ganz eigenen Liga und wird seinem Ruf als Rolls Royce der Malt Whiskys gerecht.”