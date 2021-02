GQ Australien: Die teuersten Flaschen Whisky, die jemals verkauft wurden

Regelmäßig berichten wir hier auf Whiskyexperts über Whisky-Auktionen, die dort angebotenen, raren Abfüllungen und die Rekordergebnisse, die dort erzielt wurden. Mehrmals konnten wir über neue Rekordauktionen berichten. Und mehrmals wechselte die Krone der teuersten Flaschen Whisky auf ein anderes Haupt. Eine Liste der teuersten Flaschen Whiskys zu erstellen, und diese dann immer auf dem aktuellsten Stand zu halten: Diese Mühe machten wir uns jedoch nie.

So danken wir an dieser Stelle der Redaktion von GQ Australien, die sich dieser Arbeit angenommen haben. Ihre Liste umfasst die sieben teuersten Flaschen Whisky, die jemals verkauft wurden. Und wer die Auktionen mit ultra-raren und höchstpreisigen Whiskys etwas verfolgt hat, wird sich sicherlich nicht wundern, dass in der Liste der sieben Flaschen alleine sechs The Macallan Abfüllungen zu finden sind. Welche dies genau sind, und aus welcher Brennerei die siebte kommt: Die Antworten auf diese Fragen finden Sie im Artikel von GQ Australien.