Serge verkostet: Auchroisk

Wenn der Schotte Auchroisk mit normalen Buchstaben in Lautschrift schreiben soll, dann wird er „Othrusk“ schreiben (so wie Serge im Titel der Verkostung heute), und der Deutsche „Ofrask“ – denn so in etwa, das f mit dem geblasenen, weichen th ersetzend, und das a etwas dunkler haltend, wird diese Destillerie nämlich ausgesprochen.

Vier Whiskys aus der Speyside-Brennerei findet man heute als Verkostungsnotizen auf Whiskyfun – allesamt unabhängige Abfüllungen. Alle Whiskys werden gut bis sehr gut bewertet, zwischen 82 und 89 Punkten:

Abfüllung Punkte

Auchroisk 25 yo 1995/2020 (49.4%, Whisky Erlebnis, bourbon, cask #2063, 129 bottles) 88 Auchroisk 12 yo 2007/2020 (56.3%, Lady of the Glen, PX hogshead finish, cask # 816839, 265 bottles) 82 Auchroisk 11 yo 2007/2018 (43%, Signatory Vintage, hogsheads, casks #803194 – 803195) 85

Auchroisk 27 yo 1991/2019 (48.7%, Valinch & Mallet, bourbon hogshead, cask #19-2701, 293 bottles) 89