PR: Deutscher Käufer ersteigert 1949 Macallan Whisky zu einem Rekordpreis

Schon vor einigen Tagen konnten wir die Auktion eines Macallan 1949 Millenium auf der Auktionsplattform Catawiki hier ankündigen – nun ist die Bieterschlacht geschlagen, und der Sieger dabei war ein Deutscher: Für 71.000 Euro konnte er sich die Flasche sichern – ein Rekordpreis für diese Abfüllung, aber dennoch etwas unter dem erwarteten Auktionserlös, den man bei Catawiki mit ca. 100.000 Euro geschätzt hat.

Hier die Presseaussendung – und falls der Käufer des Whiskys unter unseren Lesern ist, gratulieren wir sehr herzlich zum Erfolg bei der Auktion:

Neuer Rekord für einen 1949 Macallan Whisky erzielt

AMSTERDAM, 23 JUNI 2021 – Der einzigartige The Macallan 1949 50 years old Millennium wurde gestern von einem deutschen Käufer für 71.000 Euro auf der Online-Auktionsplattform Catawiki ersteigert. Es ist der höchste bekannte Preis für diesen speziellen Jahrgang – der 1999 von Macallan für den Wert von knapp 2.000 Pfund auf den Markt gebracht wurde.

Damit ist er der teuerste Whisky, der jemals auf Catawiki ersteigert wurde und bestätigt den ungebrochenen Hype um Whisky in Deutschland.

Der versteigerte Whisky gehört zu den ältesten Jahrgängen von The Macallan und wurde anlässlich der Jahrtausendwende 1999 herausgebracht. Die Flasche gehört zu den begehrtesten Whiskys auf dem Markt und verkörpert den luxuriösesten Macallan – nicht nur in Bezug auf die Präsentation in einer geschmackvollen Holzkiste, sondern auch was die Qualität, das Alter und die Seltenheit angeht. Der gute Tropfen wurde für fünf Jahrzehnte ausschließlich in drei Sherry-Fässern herangereift und in einem bescheidenen Dekanter mit Kupferdetails am Hals und am Stopfen abgefüllt.

In Fassstärke dekantiert, gilt dieser Whisky als einer der besten Single Malts von The Macallan. Er zeichnet sich durch einen torfigen Unterton aus, kombiniert mit Aromen von Nelken, Koriander und Orangenschalen und einem erfrischenden Zitrus-Finish.

„Wir freuen uns, dass Catawiki für die Versteigerung dieser exklusiven Whiskyflasche gewählt wurde,“ so Jeroen Koetsier, Catawiki-Experte für Whisky. „Das zeigt, welches Vertrauen Nutzer Catawiki entgegenbringen, um hier unkompliziert und sicher zu er- oder versteigern. Dieser ganz besonders gereifte Macallan-Whisky wurde seinem Ruf als Rolls Royce der Malt-Whiskys gerecht. Das zeigt auch der auf Catawiki erzielte Preis.”

Steigende Beliebtheit von Whisky in Deutschland

Im Laufe des Jahres 2020 verzeichnete Catawiki ein Rekordwachstum bei den Whisky- Verkäufen in Deutschland: Die Deutschen gaben im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viel für Whisky aus.