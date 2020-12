PR: Neu – Adelphi Private Stock peated

Neus bei Adelphi: Nach längerer Zeit hat man beim unabhängigen Abfüller und Besitzer der Brennerei Ardnamurchan in den schottischen Highlands wieder einen eigenen Blend erschaffen – erstmals mit 50% getorftem Malt Whisky aus der eigenen Brennerei. Den Blend in Fassstärke (58% vol.) und natürlich ohne Farbstoffe oder Kältefiltration gibt es ab sofort bei ausgesuchten Adelphi-Händler.

Hier die kurze Pressemitteilung des Adelphi-Importeurs, der Rolf Kaspar GmbH:

Nach vielen Jahren Pause, gibt es endlich wieder einen limitierten „Adelphi Private Stock peated“ in Faßstärke, der so von Alex Bruce von Adelphi beschrieben wird (inkl. eines getorften Ardnamurchan-Distillery casks) :

„A limited edition blend containing 50% peated Ardnamurchan that has been married with other malts and grains from around Scotland and finished in a single, refill ex-Oloroso Sherry hogshead. Bottled at natural strength and colour, unchill-filtered.“