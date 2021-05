PR: Neu bei irish-whiskeys.de: Beara Black Cask Whiskey

In Castletownbere im Süden Irlands liegt die Beara Distillery – bislang nur durch ihren Gin bekannt. Nun aber hat man dort den ersten Whiskey im Angebot – ein Blended Whiskey, der in Zusammenarbeit mit der Great Northern Distillery entstanden ist. In Deutschland ist er bei irish-whiskeys.de im Webshop erhältlich, um 34,90 Euro.

Hier alle Infos dazu:

Neu: Beara Black Cask Whiskey

Die Beara Halbinsel liegt im Süden Irlands direkt an der Atlantikküste. Die Destillerie ist nur unweit von der Küste entfernt. In dem kleinen Küstenstädtchen Castletownbere steht die Beara Gin Distillery. Hier werden der Beara Ocean Gin und Beara Pink Gin hergestellt.

Nun geht der Gründer, John Power, einen Schritt weiter und bringt seinen ersten Whiskey auf den Markt. Hierfür hat er in Zusammenarbeit mit der Great Northern Distillery einen blended Whiskey kreiiert. Der Whiskey wurde zusammengefügt aus Grain und dreifach destilliertem Single Malt Whiskey, der in ausgebrannten amerikanischen Eichenholzfässern reifte.

Durch die Reifung in diesen speziellen Fässern, hat er seine tolle gold-braune Farbe erhalten. Ein Mix aus Vanille und frischen Fruchtnoten mit etwas erdigen Noten strömt in die Nase. Und bleibt auch am Gaumen. Der Whiskey hat ein angenehm cremiges Mundgefühl und bringt nochmals die ausgebrannten amerikanischen Eichenfässer hervor.

Tasting Note:

Aroma: geröstetes Holz, Vanille, Honig, Aprikose

Geschmack: Malz, geröstetes Haselnüsse, Nelken, Marzipan

Nachklang: mittellang mit würzigen Noten

UVP: 34,90 €

Vertrieb durch: Irish Whiskeys, Niddaer Landstraße 7, 63691 Ranstadt, info@irish-whiskeys.de