PR: Neu bei Kirsch Import – Signatory Seasons, Gordon & MacPhail, Gelston’s Old Irish Whiskey

Jede Menge Neuheiten dürfen wir Ihnen von Kirsch Import vermelden: Dort gibt es nun die neue Seasons Abfüllung von Signatory, einige schöne neue Whiskys vom unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail und eine Range irischer Whiskeys verschiedener Destillerien der Marke Gelston’s.

Und wie üblich gibt es zu allen Abfüllungen hier detaillierte Informationen:

Spätsommer mit Signatory: Die milde Seasons-Abfüllung aus der warmen Jahreszeit ist da!

Spätsommertage sind vielleicht die schönsten Stunden der warmen Jahreszeit. Bei gemäßigteren Temperaturen, in goldenes Licht getaucht, genießt man die ausklingende Saison und stimmt sich vorfreudig auf den Herbst ein. In dieses Stimmungsbild fügt sich unser neuer Seasons-Whisky harmonisch ein.



Destilliert wurde der Single Malt im Jahre 2007 in der Highland-Brennerei Blair Athol. Die Exklusiv-Abfüllung für Kirsch-Kunden in Kooperation mit Signatory Vintage ist goldgelb wie die Sonnenblumen, die das sommerliche Etikett zieren. Auch geschmacklich passt er bestens zur Jahreszeit – vor allem mit seinen einladenden Noten süßer Herbstfrüchte. Sanft begrüßen Äpfel und Birnen in der Nase. Auch am Gaumen zeigt sich der Scotch von der milden, cremigen Seite mit einer feinen Würze, zarten Holznoten und einer anhaltenden, dezenten Süße. Elegant und geschmeidig klingt der 12-jährige Whisky aus und zeigt abschließend Anklänge von Kräutern.



Ein verführerischer Dram für entspannte Spätsommerabende, der sich sehr gut als Einsteiger-Whisky eignet. Limitiert auf 771 Flaschen.

Blair Athol 2007/2020 – Summer 2020

Signatory Single Cask Seasons

12 Jahre

Dest. 09/2007

Abgef. 07/2020

Sherry Butt Finish

Fassnr. 3

771 Flaschen

48,4 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Islay über die Highlands bis in die Speyside: Scotch-Whisky-Highlights von Gordon & MacPhail

Gordon & MacPhail legen seit über 120 Jahren für exklusive Scotch-Raritäten die Hand ins Feuer. Einst kleiner Feinkostladen, zählt das Familienunternehmen heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 75 Jahre lang bleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor Gordon & MacPhail ihre Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlichen.



Die Whiskys der Reihe „Connoisseurs Choice“ sind von niedrigen Stückzahlen und hoher Nachfrage durch Single-Malt-Fans gekennzeichnet. Die stark limitierten Bottlings fließen seit Start der Serie im Jahr 1968 in der Regel mit 46 % vol. oder in Fassstärke sowie zum Teil mit einem Wood Finish in die Flaschen.



Mit den fünf Neulingen der hochklassigen Range führt Gordon & MacPhail von Islay über die Highlands bis in die Speyside. Mit dabei sind zwei geräucherte Abfüllungen der Caol Ila Distillery, zwei Highlander von Aberfeldy und Glenturret aus verschiedenen Hogsheads sowie ein herrlich dunkler 24 Jahre alte Whisky aus einem Glenburgie-Sherry-Puncheon.

Aberfeldy 2003/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

16 Jahre

Fässer befüllt in 2003

Abgef. 20/01/2020

Fassnr. 15603407

Fass-Typ: Refill Sherry Hogshead

Batch 20/039

242 Flaschen

59,2 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Süße Aromen reifer Feigen, von Zuckerrübensirup und Erdbeere gehen über zu wärmender Pfeffer-Würze. Noten saftiger Äpfel werden abgelöst von Orangenzesten mit Anflügen von Haselnuss und sanftem Gewürz. Mit frischen Zitrusnoten klingt der Whisky lange nach.

Caol Ila 2001/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

18 Jahre

Fässer befüllt in 2001

Abgef. 03/02/2020

Fassnr. 308901

Fass-Typ: First Fill Bourbon Barrel

Batch 20/033

204 Flaschen

57,2 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Vollmundige Rauchnoten, gefolgt von sanfter Zitrone und tropischer Frucht. Aromen von gemischten Nüssen und geräuchertem Fleisch begleiten verkohlte Eiche und Vanilleschoten. Mittlerer Körper mit Apfelaroma und gerösteten Erdnüssen im Finish.

Caol Ila 1996/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

23 Jahre

Fässer befüllt in 1996

Abgef. 23/01/2020

Fassnr. 16075

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Batch 20/024

519 Flaschen

58,3 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes: Aromen von Räucherfleisch und „fruit cake“ bereiten den Weg für schwarzes Johannisbeerensorbet. Noten von Blutorange und dunkler Schokolade begleiten gerösteten Kaffee. Im Finish klingen etwas Rauch sowie das Aroma in Ahornsirup marinierten Bacons nach.

Glenburgie 1995/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

24 Jahre

Fässer befüllt in 1995

Abgef. 05/02/2020

Fassnr. 6347

Fass-Typ: First Fill Sherry Puncheon

Batch 20/025

543 Flaschen

56,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes: Dunkle Schokolade und intensive Sherry-Aromen ergänzen mit Zucker überzogene Rosinen und Pflaumen. Weiches Mundgefühl mit Melassesirup und Röstkaffee, die zu würzigem Zimt übergehen. Langanhaltendes Finish mit Eichentönen und Zitrone.

Glenturret 2005/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

14 Jahre

Fässer befüllt in 2005

Abgef. 11/02/2020

Fassnr. 111

Fass-Typ: Refill American Hogshead

Batch 20/040

296 Flaschen

53,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes: Aroma säuerlicher Zitronenzesten und Brausepulver mit Anklängen von Vanille. Ausbrüche von Orangenschale und gemischten Nüssen bereiten den Weg für süßen Zuckerrübensirup. Leichtes Finish mit Noten von gemälztem Getreide und Eichenholz.

Von Goldrausch und Whisky-Generationen: Gelston’s Old Irish Whiskey ist seit 1869 in Familienhand

Samuel Gelston war ein erfolgreicher Mann. 1830 legte der Wein- und Whisky-Händler aus Belfast den Grundstein für die Marke „Gelston’s Old Irish Whiskey“. Als er 1869 starb, betrat ein junger Whisky-Enthusiast die Bühne: Harry J. Neill. Gerade als vermögender Goldgräber aus Australien in seine Heimatstadt zurückgekehrt, erwarb er das Unternehmen und baute es international erfolgreich aus.



Rund 150 Jahre und fünf Generationen später belebt Johnny Neill das Erbe seines Ururgroßvaters. Für die vielfältige Whiskey-Range kooperiert das Familienunternehmen mit führenden irischen Destillerien. Das Portfolio umfasst einen vielfältigen NAS Single Malt, einen 5-Jährigen sowie exklusive, bis 15 Jahre alte Single Malt Irish Whiskeys mit verschiedenen Finishes. Außerdem seit Kurzem Teil der Reihe: ein charaktervoller Pot Still Irish Whiskey, destilliert in einer einzelnen Brennerei aus einer Mischung von gemälzter und ungemälzter Gerste in der traditionellen Pot Still.

Samuel Gelston’s Single Pot Still Irish Whiskey

Irish Whiskey

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks

40 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:



Nase: Grüne Töne, Zitronenkuchen und gekochte Zitrusfrucht.



Gaumen: Walnuss und kandierte Pekannüsse, Kakaobohne und Getreidenoten.



Nachklang: Orangen-Schokolade und süßer Frühstücks-Porridge.



Gelston’s Single Malt Irish Whiskey

Old Irish Whiskey

Fass-Typ: Finish in Ex-Bourbon Casks

40 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:



Nase: Leicht floral mir einem Hauch Malz, pikanter Würze und Nuss-Schokolade.



Gaumen: Holzwürze, Noten von Cassia und Nüsse mit etwas gebranntem Karamell.



Nachklang: Anhaltend süßes Finish mit Marshmallows und Honig.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 5 Y.O.

Old Irish Whiskey

5 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, Finish in Ex-Sherry Casks

41,2 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:



Nase: Anklänge weihnachtlicher Gewürze, Sahne und frisch gepflückte schwarze Johannisbeeren.



Gaumen: Subtile Noten von Orangen und Trockenfrüchten mit den Aromen von „fruit cake“ und Gewürzen harmonieren mit Sherry und Eichentönen.

Nachklang: Kräftig und cremig klingt der Whiskey langsam mit Fruchtnoten aus.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 10 Y.O.

Old Irish Whiskey

10 Jahre

Fass-Typ: Finish in First Fill Ex-Bourbon Casks

40 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Tropische Früchte wie überreife Mango, Vanille und typische Noten aus dem Bourbon-Fass im Zusammenspiel mit Nelke und Zimt.



Gaumen: Unkomplizierter Genuss mit dem Aroma grüner Äpfel, Vanille Honigsüße, etwas Würze und einem Hauch Orange.



Nachklang: Kurz, knackig, klar.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 12 Y.O. Port Finish

Old Irish Whiskey

12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, Finish in Ex-Douro-Superior Port Casks

43 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Zitronenzesten, dunkle Schokolade und Vanille ergänzt von intensiv malzigen Aromen.



Gaumen: Karamell und überreife Früchte, süßes Konfekt und anhaltendes Malzaroma.



Nachklang: Weiches Finish mit Orangenzesten und Noten von schwarzer Johannisbeere.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 12 Y.O. Sherry Finish

Old Irish Whiskey

12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, Finish in Ex-Pedro-Ximenéz Sherry Casks

43 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Viel Frucht mit Apfel und Erdbeere sowie Dessertwein gefolgt von mit Honig gerösteten Nüssen.



Gaumen: Trockenfrüchte und weiße Schokolade gehen über zu malzigen Noten, ergänzt von Mandelaroma, Apfelkuchen und Haselnuss.



Nachklang: Komplex mit Zimt und einer anhaltenden Pfefferwürze.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 12 Y.O. Rum Finish

Old Irish Whiskey

12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, Finish in Ex-Rum Casks

43 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Bananen, Weintrauben und Honig, dazu nussige Noten sowie Anklänge von Ananas und Würze.



Gaumen: Saftige Früchte mit viel Vanille und der warmen Würze von Zimt.



Nachklang: Exotisches Finish mit tropischer Frucht und Würze.

Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 15 Y.O.

Old Irish Whiskey

15 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, Finish in Ex-Oloroso Sherry Hogsheads

43 % vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Passionsfrucht und das Aroma von frischem Roggenbrot.



Gaumen: Süß mit gerösteten Kiefernnadeln, kandierten Obstschalen und tropischen Früchten.



Nachklang: Tropische Noten mit einer verbrannten Note, Quitte, zarte Eichentöne und ein Hauch süßer Gewürze.