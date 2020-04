PR: Neu bei Kirsch Whisky: Floki Single Malt Whisky Met-Fass Finish

Kirsch Whisky informiert in einer Presseaussendung über eine neue Abfüllung der isländischen Whisky-Destillerie Eimverk. Der Floki Single Malt Whisky Double Wood – Mead Cask zunächst in Fässern, in denen zuvor der Young Malt reifte, und erhielt dann ein Met-Fass Finish.

Alles Weitere zu dieser Abfüllung sowie Wissenswertes über die Eimverk Distiilery finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Neu bei Kirsch Whisky: Floki Single Malt Whisky Met-Fass Finish

Inspiriert von Wikingerlegende Hrafna-Floki: Floki – Iceland Single Malt Whisky

847 nach Christus brach Hrafna-Floki auf, um eine Insel zu finden, über deren Existenz es bisher nur Gerüchte gab. Nach einer langen und strapaziösen Reise betrat der Wikinger das neue Land und taufte es: Island. Über 1.000 Jahre später erhält die von Naturschauspielen und atemberaubenden Landschaften geprägte Insel mit Eimverk ihre erste Whisky-Destillerie. Den ersten Single Malt Whisky Islands benennen seine Macher nach dem Wikinger „Floki“ – inspiriert von seiner Entschlossenheit und seinem Mut Dinge zu tun, die zuvor noch niemand getan hat.

Eimverk ist die erste Whisky-Destillerie auf Island. 2009 wurde sie mit dem Ziel gegründet, isländische Premium Spirits aus lokal angebauter Gerste herzustellen. Das besonders robuste isländische Getreide enthält wenig Stärke, weshalb etwa 50 Prozent mehr Gerste pro Flasche Whisky verwendet werden muss als bei anderen Gerstensorten. Die ersten vier Jahre widmete die familiengeführte Brennerei der Entwicklung ihrer Rezepturen. Für den Whisky allein machte man 163 Test-Destillationen – und startete erst dann die Produktion.

Während der erste Whisky Islands in den Fässern lagerte, sorgte die Eimverk Distillery bereits mit anderen Spirits für Aufsehen. Allen gemeinsam: Sie sind in Handarbeit und zu 100 Prozent aus isländischer Bio-Gerste hergestellt. Der VOR Gin sowie der Aquavit VITI wurden jeweils mit der Goldmedaille bei der San Francisco World Spirits Competition ausgezeichnet. Die Young Malts lieferten bislang einen Vorgeschmack auf „Floki“, sie sind als rauchige und nicht rauchige Abfüllung erhältlich. Letztere hat es besonders in sich: Da es auf Island keinen Torf gibt, wird traditionell mit Schafsdung geräuchert – so auch das Malz des Young Malt „Sheep dung smoked Reserve“.

Der Single Malt Whisky „Floki“ reift in Fässern, in denen zuvor die Young Malts der Eimverk Distillery gelagert wurden – ursprünglich frische Eichenfässer ohne Vorbelegung. Dies sorgt zusammen mit der isländischen Gerste für einen besonderen und untypischen Single Malt: Er duftet ungewöhnlich würzig nach Tannennadeln, Pinienkernen und Muskat, mit der Zeit auch fruchtig-frisch mit milden Vanillearomen. Im Geschmack ist Floki überraschend süß und fruchtig, gefolgt von einer Würze, die an Wurzelgemüse erinnert. Der mittelange Nachklang ist süß mit starken Vanillenoten.

Neben den beiden Standard Single Malt Whiskys bringt das Team der Eimverk Brennerei verschiedene Fass-Finish Abfüllungen heraus. Den Anfang machte ein Stout Cask Finish aus einer befreundeten isländischen Brauerei, im November letzten Jahres folgten ein Sherry- & Birkenfinish. Ausgefallen geht es auch heute weiter! Wenn man an Wikinger und Alkohol denkt, dann kommt an die Grundlage des neuen Flokis nicht vorbei: Honigwein – besser bekannt als Met.

Wie auch der Standard-Floki Single Malt lagert diese Double Wood Reserve zunächst in Fässern, in denen zuvor der Young Malt reifte – in diesem Fall ein Sheep Dung Young Malt- und ein unsmoked Young Malt Fass. Das Met-Fass Finish verleiht dem Whisky ein wundervolles Aroma: Honig, verschiedene Gewürze und das Floki typische, frische Heu-Aroma strömen in die Nase. Auch auf der Zunge ist der Honig prägnant, ein öliges Mundgefühl wird begleitet von einer kräftigen Würze, dazu Toffee und etwas Frucht. Der Abgang ist lang, würziger Honig der sich zu frischem Mokka entwickelt.

Floki Mead Cask

Double Wood Reserve

Gereift in:

Primär: ex Young Malt #46 + #51 smoked

Sekundär: Mead Cask #1

Fassnr. 1

45,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert