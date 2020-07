PR: Neu – Finch 8 Jahre Single Grain Whisky aus der „Made in Germany“-Serie by Pat Hock

Wir freuen uns immer besonders, Neues in Sachen Whisky aus Deutschland berichten zu können – so wie zum Beispiel heute über eine neue unabhängige Abfüllung eines Finch-Whiskys. Der bekannte Vlogger und mittlerweile sowohl unahängige Abfüller als auch Geschäftsführer bei Feingeist Pat Hock hat den Finch 8 Jahre Single Grain Whisky aus Deutschland ausgesucht und für sein Label abgefüllt.

Alle Infos zu dieser Neuerscheinung, inkl. Link zum Shop, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Finch 8 Jahre Made in Germany by Pat Hock

Single Grain Whisky – 8 Jahre im Fass – destilliert, gereift und abgefüllt in Deutschland

Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge in Süddeutschland und hat neben malerischen Tälern und Hügeln auch erstklassigen Whisky zu bieten! Die Brennerei Finch produziert seit Ende der 90er Jahre in Nellingen Whisky aus selbst angebautem Getreide in den verschiedensten Variationen (Malt, Rye, Grain).

MADE IN GERMANY nennt sich die Serie aus dem Portfolio von Pat Hock Whisky, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, die spannendsten Einzelfässer der einzelnen hierzulande produzierenden Brennereien in die Flasche zu zaubern. Der unabhängige Abfüller Pat Hock Whisky füllt hier die Hälfte eines einzelnen Rotweinfasses (Herkunft Griechenland) zu 225 Liter ab, welches zuvor 8 Jahre reifen durfte. Anders als beim Single Malt Whisky ist hier die Basis Weizen und Gerstenmalz aus eigenem Anbau, was diese Abfüllung zu einem Single Grain Whisky macht.

Highlights:

Destilliert bei Finch Whiskydestillerie in 2012

Abgefüllt 2020

Rotwein Barrique

Nicht rauchig

Nur 200 Flaschen, einzeln nummeriert

Tasting Notes

Geruch: Kirsch-Banane, geröstetes Getreide mit angenehmer Würzigkeit, im Hintergrund bildet die aromatische Eiche einen schönen Kontrast.

Geschmack: Kräftig, leicht trocken im Antritt, würzig mit unterschwelliger Süße, Kirsch-Banane und Getreide.

Abgang: Mittellang, Kirschen und Bananen bleiben dominant, angenehme Eiche mit trockenem Einschlag, zart ausklingende Süße und Würze im Finish.

Die 0,5 Liter Flasche kostet 37,90 € und ist erhältlich unter https://shop.fein-geist.de