PR: finch – Schwäbischer Hochland Whisky ab sofort bei Schlumberger

Wie uns sie uns heute mitteilten, baut die Schlumberger Vertriebsgesellschaft ihr Whisky-Sortiment zielgerichtet weiter aus und startete am 1. Januar 2021 die Zusammenarbeit mit der finch Whiskydestillerie. In der folgenden Pressemitteilung finden Sie nähere Infos und Hintergründe zu finch, dem schwäbischen Hochland Whisky und seinem „vom-Feld-ins-Glas-Konzept“:

finch – Schwäbischer Hochland Whisky

Der Whisky von der schwäbischen Alb ab sofort bei Schlumberger

Meckenheim, Januar 2021. Nach den erst kürzlich aufgenommenen Marken Spirit of Yorkshire (England) und Hinch (Nordirland) baut die Schlumberger Vertriebsgesellschaft ihr Whisky-Sortiment zielgerichtet weiter aus. Am 1. Januar 2021 startete die Zusammenarbeit mit der finch Whiskydestillerie. Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Vertriebsgesellschaft: „Wir freuen uns, mit finch einen der absoluten TopWhisky-Produzenten aus Deutschland als Partner gewonnen zu haben, der mit hervorragenden Qualitäten und einem nachhaltigen „vom-Feld-ins-Glas-Konzept“ überzeugt.“

Die finch Whiskydestillerie liegt auf der Hochebene der schwäbischen Alb, 700 Meter über dem Meeresspiegel. Als eines der größten Karstgebiete bietet diese Gegend besondere ökologische Verhältnisse und eine einzigartige Naturlandschaft. Das Leben auf der schwäbischen Alb war von jeher rau und entbehrungsreich und zugleich geprägt von der großen Bedeutung des Handwerks. Das Wasser aus den Quellen und Flüssen am Fuße der Alb ist kristallklar und besticht durch seine Reinheit und Qualität. Dies schafft optimale Voraussetzungen für die Whiskyproduktion.

Gegründet wurde die Destillerie von Hans Gerhard Fink, passionierter Landwirt eines 400 ha Betriebes. Zunächst destillierte er mehr als Hobby; mit dem Aufbau einer der modernsten Destillationsanlagen in Deutschland in 2012 wird daraus eine professionelle Produktion. Sämtliche Zutaten für die Produkte der finch Destillerie stammen aus eigenem Anbau – so entsteht ein „Vom Feld ins Glas“-Whisky, der geprägt ist von handwerklicher Kompetenz im gesamten Herstellungsprozess sowie der Leidenschaft für Qualität und das Außergewöhnliche. Dies zeigt sich unter anderem auch an der Verwendung ausgefallener Getreidesorten wie Emmer, Dinkel und Roggen für die Whiskyproduktion. Die Brennblase wurde eigens für die finch Destillerie konzipiert und ist eine der größten Pot Stills in Deutschland. Nach der Destillation reift der Whisky über einen für deutsche Verhältnisse sehr langen Zeitraum von mindestens vier bis zu zehn Jahren und mehr (je nach Produkt) in hochwertigen Eichenfässern.

Mit der umfangreichen und dennoch sorgfältig ausgewählten Produktrange bietet die finch Destillerie den passenden Whisky für jeden Geschmack – für den Whiskyneuling bis zum Connaisseur, der auf der Suche nach dem Besonderen ist. Im Schlumberger Sortiment sind fünf Produktreihen erhältlich. Die Fine Selection umfasst den finch Classic, der fünf bis sechs Jahre in ausgewählten Weinfässern lagerte, den finch Single Malt mit einer Reifezeit von sechs Jahren und den Whisky-Honig-Likör. Zur Distiller’s Choice gehören der Barrique R, der acht Jahre in Rotweinbarriques reifte, der Single Malt Smoky, der sieben Jahre in Wein- und Islayfässern reifte, und der Single Malt Sherry, der fünf bis sechs Jahren in Sherryfässern reifte. In der Cask Strength-Reihe sind erhältlich: der Emmer Edition 2 mit sieben Jahren Reifung in Weinfässern und der Barrel Proof 19, von dem ein Teil fünf Jahre in Ex-Bourbon- und Portweinfässern lagerte, ein zweiter acht Jahre im Rotweinfass und ein weiterer im Ex-Bourbon-Fass reifte. Bei den Special Grain-Abfüllungen gibt es die Corn Edition mit Mais als Basis und einer fünfjährigen Reifezeit in Ex-Bourbonfässern, die Rye Edition mit Roggen als Basis und einer achtjährigen Reifezeit in Rotweinfässern und den Dinkel Port, der acht Jahre in Portweinfässern reifte. Zur Private Edition gehören der Single Malt Madeira Cask, der nach sieben Jahren Reifung in ExBourbon-Fässern sein Finish in ausgewählten Madeirafässern erhielt, sowie der Single Cask 10 Years, eine in Fassstärke abgefüllte, limitierte Rarität, die zehn Jahre als Second Fill im Limousin-Rotweinfass reifte.