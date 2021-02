PR: Neues „Laddie Crew Cask“ von Bruichladdich – die Micro Provenance Abfüllung 2009/2020

Eine interessante neue Abfüllung aus der Destillerie Bruichladdich wird ab 8. Februar in den Stützpunkten der Laddie Crew verfügbar sein: Der 11 Jahre alte Whisky in Fassstärke wurde heute von Bruichladdich exklusiv für Deutschland angekündigt.

Alles Wissenswerte zu ihm und die Bezugsquellen finden Sie nachstehend:

Neues „Laddie Crew Cask“ von Bruichladdich – die Micro Provenance Abfüllung 2009/2020

Die Micro Provenance Serie der Laddie Crew Deutschland geht in eine neue Runde!

Laddie Crew Cask 2486 (228 Flaschen)

2009er Organic Barley / Chenin Blanc (2nd Fill) 60,4% vol. – UVP 110,00€ Verfügbar ab ca. 08.Februar 2021 in den bekannten Laddie Crew Stores.

Was ist die Laddie Crew?

Anfang 2017 wurde die Laddie Crew gegründet. Eine direkte Kooperation mit bisher acht ausgezeichneten Bruichladdich Fachhändlern in Deutschland. Diese haben nicht nur Zugriff auf alle Qualitäten der Progressive Hebridean Distillers, sie sind auch die Händler die in Ihren Geschäften die exklusiven Laddie Crew Bottlings verkaufen.

Die Händler im Überblick:

Whiskyhort, Oberhausen

Gradl’s Whiskyfässla, Nürnberg

Die Whiskybotschaft, Kerken

Schlüter’s Genießertreff, Wülfrath

Flickenschild Whisky & Cigars, Itzehoe

Whiskyshop Tara, München

Whisky for Life, Frankfurt

Whisky Riegger, Villingen-Schwenningen

Warum Laddie Crew?

Der Einzelhandel in Städten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten, erfährt einen rasanten Wandel durch den E-Commerce. Zwar lassen sich die Kunden gerne im Fachhandel ihres Vertrauens beraten, ein Preisvergleich (Fachhandel vs. Internet) noch vor Ort ist aber nicht selten und wird seitens der Kunden ganz offen diskutiert.

Da wir bei Bruichladdich seit jeher alles ein wenig anders machen, möchten wir den Fachhandel und seine Sortiments-Kompetenz in Zeiten des E-Commerce-Wandels unterstützen – Welcome to THE LADDIE CREW! Eine Hommage an den Fachhandel.

Wie Ewald J. Stromer (BA Bruichladdich GSA) zu sagen pflegt: „Bruichladdich gestern und heute. Wann war es besser? Völlig egal – Hauptsache es macht Spaß!“