PR: Macallan Single Cask exklusiv im Schnapsstodl

Eine Single Cask Abfüllung eines Macallan, der für 11 Jahre in einem Sauternes-Fass reifen durfte, bringt Der Schnapsstodl exklusiv für Deutschland auf den Markt. Das von Anthony McCallum gemeinsam mit Der Schnapsstodl ausgesuchte Fass ergab 184 Flaschen, die Sie im Onlineshop des deutschen Händlers erhalten.

Mehr zur exklusiven Abfüllung untenstehend:

Macallan Single Cask exklusiv im Schnapsstodl

Whisky-Freaks aufgehorcht! Der Schnapsstodl holt unter dem Label des unabhängigen Abfüllers „House of MacCallum“ einen 11-jährigen Speysider aus der Macallan Destillerie nach Deutschland!

Dieser Single Malt reifte 11 Jahre lang in einem Sauternes-Wein-Barrel mit der Nummer 9019. Er wurde im Februar 2009 destilliert und schließlich im Oktober 2020 von House of McCallum streng limitiert in nur 184 Flaschen abgefüllt. Von dieser Einzelfassabfüllung sind knapp über 114 Flaschen nach Deutschland gekommen, die exklusiv bei Der Schnapsstodl erhältich sind. Der Whisky hat seine natürliche Farbe und ist un-chillfiltered, so kann er mit 56,5 %. vol. seine Aromen vollends entfalten.

House of McCallum hat persönlich ausgewählte, exklusive Malts, die in feinsten Eichenfässern gereift sind und selbstverständlich nicht kühlfiltriert und mit natürlicher Farbe abgefüllt werden. Sie bringen so regelmäßig die feinsten Vintage-Whisky-Kollektionen Schottlands. Jede Flasche aus jedem Fass ist ein Unikat.

Für eine Vorbestellung bitte diesem Link folgen und ganz einfach bestellen.