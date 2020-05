PR: Pinkernells Whisky Market präsentiert Myken Limburg Special Edition 2020

Mit Whiskymessen sieht es in diesem Jahr eher schlecht aus – aber bei Whiskys zu Whiskymessen wesentlich besser. Heute zum Beispiel kündigt Pinkernells Whisky Market den extra für Limburg abgefüllten Myken Limburg Special Edition 2020 an – eine Sonderabfüllung mit einer interessanten Hintegrundgeschichte und in Kleinauflage.

Alles Wissenswerte dazu nachfolgend:

Der Messewhisky ohne Messe

Pinkernells Whisky Market und Myken Destilleri präsentieren ihre exklusive Abfüllung zur Whisky Fair 2020 in Limburg

Norwegens größte Whiskybrennerei hätte sich in diesem Jahr erstmals auf der Whisky-Fair in Limburg präsentiert. Zu diesem Anlass war geplant, ein besonderes Fass exklusiv abzufüllen. Wir haben uns nun trotz ausgefallener Messe entschlossen, an diesem Plan festzuhalten.



Brennereigründer Roar Larsen hatte zu diesem Anlass eines seiner persönlichen Familienfässer freigeben. Hierbei handelt es sich um ein 40l Rebuild Ex-Bourbon Fass von Wild Turkey. Nicht nur ist es einer der ersten Whiskys, die bei Myken gebrannt wurden, es ist auch der erste, welcher mit über 60% abgefüllt ist. Die Fassstärke von 62,7% Alkohol ist insofern besonders, da es in Norwegen nicht erlaubt ist, Trinkalkohol mit über 60% zu verkaufen.

Die „Limburg Special 2020“ ist auf 47 Flaschen limitiert und ausschließlich in Deutschland erhältlich. Diese sind ab sofort im Groß- und Einzelhandel über Pinkernells Whisky Market Berlin verfügbar.

Arctic Single Malt Limburg Special Edition 2020

Alter: 4 Jahre

Distilled: 2015

Bottled: 2020

Flaschen: 47

Alkoholstärke: 62,7%

Flaschengröße: 0,5l

UVP: 99,00 € (198,- €/Ltr.)



Single Cask: 40l Wild Turkey Ex-Bourbon Cask