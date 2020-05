PR: Ein Vatertag zum Genießen

Eine Empfehlung zum anstehenden Vatertag am 14. Juni erhielten wir heute von Pernod Ricard Austria: Der Blend Chivas Regal in den drei Qaulitäten 12yo, XV und 18yo inklusiver dreier Cocktail-Ideen, was wir natürlich sehr gerne mit Ihnen hier teilen:

Auch wenn unsere Väter das ganze Jahr über unsere Helden sind, ist doch besonders der Vatertag dazu da, bewusst Danke zu sagen. Am 14. Juni servieren wir unseren Vätern daher genussvolle Whisky-Drinks von Chivas Regal. Zum Ehrentag der Väter präsentiert der schottische Blend Drinks für die Qualitäten Chivas Regal 12yo, XV und 18yo. Das mindestens 12-jährige Heranreifen in ausgesuchten Eichenfässern und das auf hoher Destillierkunst beruhende dreifache Blending geben dem Chivas Regal 12 yo seinen reichen und fruchtigen Geschmack. Chivas Regal XV, der mindestens 15 Jahre reift erhält sein besonderes Finish in Cognac Eichenfässern und dadurch seine fruchtigen Aromen von Birnen vermischt mit Karamell. Chivas Regal 18 yo zeichnet sich durch einen langsamen Reifeprozess, darunter beste Malts aus dem Speyside, unter anderem Strathisla und Longmorn, in Kombination mit den Geheimnissen des Master Blender Colin Scott, aus.

Chivas Regal Whisky 12yo „Der Klassische”

Chivas Regal Whisky XV „Der Weltenbummler”

Chivas Regal Whisky 18yo „Der Gentleman”

DRINKREZEPT CHIVAS REGAL 12YO

Rob Roy



5cl Chivas 12yo

2,5cl Red Vermouth

1 Dash Angostura Bitters

Garnitur: Orangenzeste

Zubereitung: Zutaten im Rührglas kaltrühren und in einer Cocktailschale straight up servieren.

DRINKREZEPT CHIVAS REGAL XV

Bright Light



5cl Chivas Regal XV

5cl naturtrüber Apfelsaft

1cl MONIN Honigsirup

1 Zimstange, 4 Himbeeren

Zubereitung: Zutaten in einem Rührglas kaltrühren und auf einem Eisblock im Tumbler servieren. Mit einer Apfelspirale oder Himbeeren dekorieren.

DRINKREZEPT CHIVAS REGAL 18YO

Sir Winston – Perfect Serve

6cl Chivas Regal 18yo

Im Tumbler mit Eisblock

Dazu getrocknete Marillen, Bitterschokolade oder gebrannte Nüsse

Zigarren-Empfehlung:

Pairing mit Davidoff Winston Churchill Toro The Commander.