PR: Sagamore Rye Whiskey Abfüllungen endlich in Deutschland erhältlich (mit Video)

Drei Nuezugänge in Deutschland für Freunde von amerikanischen Rye-Whiskey: Die Sagamore Spirit Distillery in Baltimore stellt drei Abfüllungen über den Importeur N10bourbons.com und WhiskyJason vor – in der nachfolgenden Pressemitteilung die Daten zu den drei Bottlings, die ab sofort verfügbar sind. Zusätzlich findet sich in der Aussendung ein Video, in dem WhiskyJason die Abfüllungen mit Brian Treacy von der Sagamore Spirits Distillery und Nathan Dawes von N10Bourbons aus den UK vorstellt:

Sagamore Rye Whiskey Abfüllungen endlich in Deutschland erhältlich

Die erste Palette von Sagamore Rye mit 600 Flaschen wurde direkt aus den USA nach Deutschland in Zusammenarbeit mit N10bourbons.com und WhiskyJason importiert. Es gibt diese folgenden Abfüllungen

Sagamore Signature Rye

mit 41,8% für 55,90€ UVP ist ein Blend von Straight Rye Whiskeys aus der 2017 eröffnete Sagamore Spirit Distillery in Baltimore, Maryland und MGP aus Lawrenceburg, Indiana, USA. Jede Flasche des Sagamore Spirit Signature Rye Whiskey wird mit dem Wasser aus dem 1909 erbauten Quellhaus auf der Sagamore Farm auf Trinkstärke reduziert. Dieses durch einen Kalkstein-Grundwasserleiter gefilterte Wasser trägt dazu bei, einen ausgewogenen Whiskey herzustellen.

Sagamore Double Oak Rye

mit 48,3% für 77,90€ UVP ist ein außergewöhnlicher Rye Whiskey. Nachdem diesen preisgekrönten Whiskey vier Jahre lang reifte, füllte Sagamore Spirits ihn in ein zweites Eichenfass. Die frisch gerösteten Stäbe beleben den Reifungsprozess wieder und erzeugen vollmundige Aromen von Karamell und dunkler Vanille sowie Farben, die Bernstein und warme Kastanie ausstrahlen.

Sagamore Cask Strength Rye

mit 52,8% für 79,90€ UVP wurde lediglich mit einem Spritzer Quellwassers von der Sagamore Farm hergestellt. Dieser Rye Whiskey explodiert in Farbe und Aromas. Sagamore Spirit Straight Rye Whiskey ist der Stolzer Gewinner einer doppelten Goldmedaille bei der renommierten San Francisco World Spirits Competition.

Hier die Auzeichnung eines Sagamore Rye Tasting auf Englisch mit Brian Treacy von der Sagamore Spirits Distillery aus Baltimore Maryland USA plus Nathan Dawes von N10Bourbons aus den UK und WhiskyJason: