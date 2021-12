PR: Anja Litzinger übernimmt Position der National Group Key Account Managerin bei Brown-Forman Deutschland

Bei Brown-Forman Deutschland (im Besitz des Mutterunternehmens stehen neben Jack Daniel’s unter anderem die schottischen Brennereien Glendronach, Glenglassaugh und Benriach) gibt es personelle Veränderungen zu vermelden: Anja Litzinger avanciert zum National Group Key Account Managerin und tritt die Nachfolge von Sebastian Krüger an.

Hier die Presseinfo dazu:

Neubesetzung: Anja Litzinger übernimmt die Position der National Group Key Account Managerin bei Brown-Forman Deutschland

Hamburg, 30.11.2021 – Anja Litzinger, bislang als Head of Market, Category and Consumer Insight bei Brown-Forman Deutschland tätig, tritt ab Dezember 2021 als National Group Key Account Managerin die Nachfolge von Sebastian Krüger an. Im Juli dieses Jahres hat dieser interimsweise den Posten des in Elternzeit gegangenen Sales Director Christian Cron übernommen.

Anja Litzinger startete ihre Laufbahn bei Brown-Forman Deutschland vor über fünf Jahren im Shopper Marketing, wechselte dann in die Marktforschung und leitete zuletzt als Head of Market, Category and Consumer Insight die Abteilung, sowohl in der deutschen als auch tschechischen Brown-Forman Organisation. In dieser Zeit war sie an der langfristigen Strategieentwicklung des Unternehmens maßgeblich unterstützend beteiligt. Vor ihrer Zeit bei Brown-Forman Deutschland durchlief Anja Litzinger verschiedene berufliche Stationen in Marketing und vertriebsnahen Funktionen im FMCG Bereich, davon die letzten fünf Jahre bei Diageo Germany. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Anja Litzinger die Position aus den eigenen Reihen besetzen können und mit ihr eine sehr erfahrene Führungskraft mit tiefgehenden Branchen- und Marktkenntnissen die Position übernimmt“, so Sebastian Krüger, der als Sales Director das gesamte Key Account Management verantwortet.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global rund 4.700 MitarbeiterInnen bei. Für die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet deutschlandweit ein rund 160 Köpfe starkes Team.