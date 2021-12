TTB-Neuheiten: Craigellachie 13yo Armagnac Finish, Glenfiddich 12yo Amontillado Finish

Zwei interessante Neuigkeiten haben wir für Sie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank für Sie ausgegraben – beide könnten, müssen aber nicht in absehbarer Zeit erscheinen, und vielleicht auch in unseren Ländern. Sie wissen ja: Ein Eintrag in der TTB-Datenbank bedeutet nicht zwangsläufig auch, dass der Whisky das Licht der Welt erblicken wird – siehe unseren Reminder am Ende des Artikels.

Hier aber einmal zur ersten Abfüllung, den Craigellachie 13yo Bas-Armagnac Barrels, der wohl mir 46% vol. abgefüllt wurd. Er ist in Armagnacfässern gefinisht (Armagnac ist eine Art Cognac, die abseits der Cognac-Region und mit etwas anderen Brennblasen hergestellt wird). Für wie lange, das verrät das Rückseitenetikett nicht. Was es verrät, ist der Geschmack: Bratäpfle mit Zimt, Karamell und dazu süße Ananas sowie Aromen eines nächtlichen Lagerfeuers – ein Widerspruch im Glas, wie das Etikett sagt. Klingt interessant, und sieht so aus:

Auch der zweite Whisky, den wir gefunden haben, hat ein nicht ganz alltägliches Finish: Der Glenfiddich 12yo Special Edition Twelve ist ein Glenfiddich, der ein Finish in Amontillado Sherry Casks erhalten hat. Profunde Kenner der Whiskys aus der Speyside-Brennerei werden hier etwas die Augenbraue lüften – denn tatsächlich ist der Whisky nicht wirklich neu, sondern wurde bereits für den asiatischen Markt aufgelegt (in einer 0,7l-Abfüllung). Nur: Wenn er jetzt auch in einer Flaschengröße von 750ml für die USA angeboten werden wird, besteht ev. auch die Chance, dass diese Sonderabfüllung auch nach Europa kommt – und damit kommt er in die Kategorie „mögliche Neuheit für uns hier“.

Wie auch immer, so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.